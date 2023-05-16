زيادة مخصصات المعاشات للزراعيين..أبرز قرارات نقيب الزراعيين خلال زيارته للوادي الجديد| صور

زار الدكتور سيد خليفة النقيب العام للزراعيين اليوم الثلاثاء، برفقته محمود مهدي المدير المالي والإداري بالنقابة العامة مقر ديوان عام مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، وذلك لاستعراض نتائج التنمية الزراعية على أرض المحافظة ابتداء من المساحة المنزرعة بالمحافظة والطفرة التي حدثت بزيادة الزمام المنزرع وعززت مسار التنمية الزراعية بالمحافظة.

ووافق نقيب الزراعيين على زيادة المبالغ المخصصة للمعاشات بالمحافظة، وذلك مراعاة للبعد الاجتماعي للعاملين بالقطاع مشيداً بإجراءات تحصيل مستحقات النقابة والمساهمة في زيادة موارد النقابة، حيث أن فرع النقابة بالمحافظة حقق المركز الأول في تحصيل مستحقات النقابة لصالح صندوق المعاشات.

كما استعرض نقيب الزراعيين مع الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة جهود زيادة أعداد النخيل بعد الإعلان عن مبادرات الرئيس السيسي والتي زادت عن 3 مليون نخلة، وكذلك الزيادة الملحوظة في المساحات المنزرعة من القمح والتي وصلت 436505.12 فدان على مستوى المحافظة، وأعمال توريد القمح ووعي المزارعين والتعاون بين الجمعية المركزية والتعاون الزراعى والمديرية، وجهود زراعة الذرة الشامية كبديل للقمح وحصول المحافظة علي المستوي الاول في مكافحة دودة الحشد وزيادة الطاقة الإنتاجية لفدان الذرة.

وأشاد نقيب الزراعيين بما تحقق من إنجازات في مكافحة سوسة النخيل الحمراء وخلو المحافظة من شدة الإصابة، وما تبذله المحافظة من المكافحة البيولوجية والحد من استخدام المبيدات متمثلا في إطلاق طفيل التريكوجراما لمكافحة آفات ثمار البلح، والتعاون مع منظمة الفاو والمشروعات المقامة علي أرض المحافظة، وتزايد أعداد المشروعات التي تخدم القطاع الزراعى.

جانب من زيارة نقيب الزراعيين

زيادة مخصصات المعاشات للزراعيين..أبرز قرارات نقيب الزراعيين خلال زيارته للوادي الجديد (1)

زيادة مخصصات المعاشات للزراعيين..أبرز قرارات نقيب الزراعيين خلال زيارته للوادي الجديد (2)