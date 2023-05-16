سيارة مسرعة تنهي حياة طفل دهسا بالعياط

لقي طفل مصرعه جراء اصطدام سيارة مسرعة به بقرية برويش دائرة مركز شرطة العياط جنوب محافظة الجيزة.

تلقي الرائد أحمد عبدالفتاح الملطاوي رئيس مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفي تفيد باستقبال طفل مصاب بكسور وكدمات ونزيف داخلي ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته وادعاء حادث تصادم ومقيم بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص وسؤال والد المتوفي أفاد بأنه أثناء بهو نجله أمام منزله بقرية برويش دائرة المركز صدمته سيارة مسرعة ولاذ قائدها بالفرار مما تسبب في إصابته ومن ثم وفاته.

وبعمل التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة وأمكن ضبط قائدها وجري إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.