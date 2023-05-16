بيان مهم من "التعليم" عن امتحانات الثانوية العامة

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه في إطار توجيهات الوزير الدكتور رضا حجازي للتأكيد على كافة الخطوات والاجراءات المتعلقة بامتحانات الثانوية العامة، أوضحت الوزارة ضرورة أداء طلاب الصف الثالث الثانوي إجابة امتحانات الثانوية العامة في البابل شيت وورقة الإجابة على الأسئلة المقالية فقط، وعدم الاعتداد بأي إجابة في كراسة الأسئلة.

من جهته، أوضح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم الوزارة أنه في إطار اجراءات التصحيح الالكتروني لأسئلة الاختيار من متعدد، لن يعتد أو يعترف بأي إجابة في كراسة الأسئلة وسيتم تصحيح البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية فقط.

وأكد المتحدث الرسمي أن هذا البيان التوضيحي يأتي في إطار حرص الوزارة على اتباع أبنائنا من طلاب الصف الثالث الثانوي الأساليب الصحيحة في الإجابة خلال تأدية الامتحانات بما يضمن لهم التقييم الصحيح لإجاباتهم.

وتابع المتحدث الرسمي أنه من المقرر أن تعلن الوزارة قريبا، عبر فيديو توضيحي، كافة الخطوات المتعلقة بكتابة البيانات على كراسة الأسئلة وورقة الإجابة بالبابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية.