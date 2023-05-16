مران الزمالك.. تدريبات تأهيلية للاعبين استعدادًا لمواجهة أسوان

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تأهيلية متنوعة على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة أسوان المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

و بدأت الفقرة بأداء تدريبات الركض حول الملعب لعدة دقائق تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال، عقب ذلك تم تقسيم اللاعبين إلى أكثر من مجموعة لأداء الجانب التأهيلي بالكرة تحت إشراف أعضاء الجهاز الفني للفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان في الدوري، المقرر لها بعد غد الخميس، في تمام الساعة السابعة مساء على استاد القاهرة، في لقاء مؤجل لحساب الجولة الـ28 من مسابقة الدوري المصري.

ويأتي الزمالك في المركز الرابع بجدول الترتيب، بعد تلقى 7 هزائم والتعادل فى 7 أخرى، وتحقيق 12 انتصارا، قبل 8 جولات من إسدال الستار على المسابقة ويبتعد بفارق 7 نقاط وبمباراة أقل عن فيوتشر صاحب المركز الثانى برصيد 50 نقطة، فيما يأتى بيراميدز ثالثا برصيد 49 نقطة، وينفرد الأهلى بالصدارة برصيد 53 نقطة وبفارق 5 مباريات أقل عن فيوتشر أقرب ملاحقيه.