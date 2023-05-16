القبض على عاطلين سرقا ماكينتي خياطة من ورشة ملابس بعابدين

تمكنت مباحث القاهرة من القبض علي شخصين بمنطقة عابدين وبحوزتهما ماكينتي خياطة، قاما بسرقتها من داخل ورشة ملابس.

ونجحت قوة أمنية في ضبط (شخصين لأحدهما معلومات جنائية) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة عابدين وضُبط بحوزتهما (ماكينتى خياطة - 4 مفك - مفتاح – بنسة - جاكوش) وبمواجهتهما إعترفا بسرقتها من داخل ورشة ملابس كائنة بدائرة القسم بأسلوب "التسلق" ، كما إعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص فى السرقة من داخل المتاجر بذات الأسلوب ، وأقرا بإرتكاب واقعة سرقة أخرى.

تم بإرشادهما ضبط المسروقات المُستولى عليها وبإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات وإتهماهما بالسرقة فيما تم إتخاذ الإجراءات القانونية.