4 معلومات عن مباراة سموحة وفيوتشر قبل موقعة الليلة

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر، بقيادة على ماهر، ضيفاً على نظيره سموحة، في السابعة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة رقم ٢٨ من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز .

ونستعرض ٤ معلومات عن مباراة الليلة بين سموحة وفيوتشر في الدوري الممتاز.

موقف الفريقين بجدول ترتيب الدوري:

يدخل سموحة بقيادة أحمد سامي في المركز العاشر برصيد ٣٣ نقطة، بينما فيوتشر في المركز الثاني برصيد ٥٠ نقطة بجدول الترتيب العام بمسابقة الدوري الممتاز .

المواجهات المباشرة قبل موقعة اليوم:

تقابل الفريقان خلال مشوارهم بمشاركة منافسات مسابقة الدوري الممتاز مرتين، فاز فيوتشر في لقاء بنتيجة ٤-٠ والمباراة الثانية تعادل بهدف لكل منهما .

نتيجة آخر مباراة للفريقين قبل الدوري:

فاز سموحة على غزل المحلة في الجولة السابقة بهدفين مقابل لاشيء ،بينما تعادل فيوتشر مع فاركو سلبياً بدون أهداف .

طاقم تحكيم مباراة:

تعرف على طاقم تحكيم مباراة سموحة وفيوتشر في الدوري

يدير الحكم عبدالعزيز السيد، المباراة، ويعاونه محمود أبوالرجال وعمرو جمعة، حكام مساعدين، على أن يكون أحمد ناصر عباس حكمًا رابعًا، ويتولى غرفة تقنية الفيديو محمد عباس قابيل ومصطفى عطية.