لأول مرة بالعلمين الجديدة.. ورشة عالمية متخصصة لأحدث تقنيات استكشاف البترول والغاز

نظمت جمعية جيوفيزيائي الاستكشاف الدولية “SEG”، بالتعاون مع الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، الورشة الفنية تحت عنوان التقنيات الحديثة لاستكشاف حقول جديدة - برعاية وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي أقيمت على مدار 3 أيام فى مدينة العلمين الجديدة لأول مرة.

وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية فى كلمته للورشة، أهمية الحوار المستمر حول استغلال الفرص الاستكشافية بمصر من خلال الورش الفنية المتخصصة وبخاصة بعد نجاح الورشتين الفنيتين للترويج للاستكشاف فى البحر الأحمر، مما يؤدى لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من تبادل الأفكار الفنية واستخدام التكنولوجيا الحديثة لزيادة نسب نجاح الحفر الاستكشافي، وبخاصة بعد الاكتشافات المهمة لقطاع البترول، ومنها اكتشاف حقلي ظهر ونرجس بالبحر المتوسط.

وأكد الوزير، الأهمية القصوى التى توليها الوزارة لزيادة و تسريع أنشطة البحث والاستكشاف وزيادة معدلات الإنتاج .

وأوضحت الكلمة، التي ألقاها نيابة عنه الدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف ، أنه على مدار السنوات القليلة الماضية ، شهد قطاع البحث والاستكشاف والإنتاج في مصر تطورات هامة ، مما أدى إلى جذب شركات كبرى جديدة للعمل في مصر وتعزيز استثمارات الشركات العالمية القائمة ، ونتج عنه زيادة أنشطة الاستكشاف ومن ثم ارتفاع معدلات الإنتاج، مشيراً إلى أن المرحلة القادمة ستشهد استمرار تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف بهدف زيادة الاحتياطيات ومعدلات الإنتاج من البترول والغاز الطبيعى.

وأضافت أن قطاع البترول يخطط لطرح مزايدتين عالميتين لعدد من المناطق خلال العام الجاري بالإضافة للمزايدتين اللتين تم طرحهما مؤخراً ( مزايدة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية للبحث عن الزيت والغاز بـ12 منطقة بالبحر المتوسط ودلتا النيل، وكذلك مزايدة الهيئة المصرية العامة للبترول للحقول المتقادمة بخليج السويس والصحراء الشرقية) المطروحتان عبر بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج.

وأشارت إلى أن قطاع البترول تمكن من تنفيذ استراتيجية طموحة لتطوير وتحديث القطاع تعمل على إحداث تغيير بمختلف أنشطة قطاع البترول لتعظيم الاستثمارات في مجالات البحث والاستكشاف وتطبيق أحدث التكنولوجيا المتطورة المستخدمة عالمياً فى عمليات البحث والاستكشاف بهدف الوصول إلى مكامن الثروات بما ينعكس على زيادة احتياطي مصر من البترول والغاز والمساهمة فى التنمية الاقتصادية لمصر بعد نجاح القطاع في تحويل التحديات إلى قصص نجاح بدءًا من اكتشاف حقل ظهر العملاق مما عزز إمكانات البلاد لتكون مركزاً إقليميا لتداول البترول والغاز .

وحضر الورشة ، كلا من الدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والدكتور عبد الحميد الجبالى نائب رئيس إيجاس للاتفاقيات والاستكشاف والجيوفيزيقي محمد رضوان مدير بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج وعدد من رؤساء الشركات العالمية و130 خبيراً فى مجال البحث والاستكشاف من 40 شركة عالمية من 8 دول لمناقشة موضوعات متعددة ترتبط بعمليات البحث والاستكشاف بالبحر المتوسط.