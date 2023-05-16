انخفاض أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 16 مايو 2023

الثلاثاء 16/مايو/2023 - 10:46 ص

تراجعت أسعار الفراخ البانية والبيضاء والبلدي، اليوم الثلاثاء 16 مايو 2023، وذلك داخل الأسواق الشعبية والمحال التجارية.

وتراوح سعر الفراخ البيضاء داخل الأسواق، ما بين 68 لـ72 جنيهًا للكيلو الواحد، ووصل سعر كيلو الأوراك 72 جنيهًا، بينما تراوح سعر كيلو الكبد والقوانص ما بين 70 لـ80 جنيهًا.

كما انخفض سعر كيلو الفراخ البانيه اليوم، وتراوح سعرها ما بين 150 و155 جنيها، كما انخفض سعر كيلو الشيش طاووق 150 جنيهًا.

بينما وصل سعر كيلو الفراخ البلدي في الأسواق الشعبية اليوم الثلاثاء لـ88 جنيها، ووصل سعر كيلو الفراخ العتاقي لـ85 جنيها للكيلو الواحد، ووصل سعر كيلو الأرانب إلى 85 جنيها، وسجل سعر كيلو البط البلدي 130 جنيها.

وسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء 75 جنيهًا في المحال التجارية، ليصل سعر كيلو الأوراك إلى 77 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الدبابيس 79 جنيها، وتراوح سعر كيلو الفراخ البلدي ما بين 90 و95 جنيها.