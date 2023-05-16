برلماني: مصر أول دولة في أفريقيا تنتج الهيدروجين الأخضر بفضل جهود السيسي

قال النائب مصطفى سالمان عضو لجنة الإسكان والنقل والإدارة المحلية عضو مجلس الشيوخ، إن مصر تتقدم بخطوات كبيرة فى مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وأضاف النائب مصطفى سالمان، أن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي تيرييه بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك إيه إس إيه" النرويجية، جاء بناء على رؤية دولة النرويج لما تشهده الدولة المصرية من إنجازات كبيرة فى ملف الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، مضيفا أن مصر أول دولة في أفريقيا تنتج الهيدروجين الأخضر.

وقال النائب مصطفى سالمان، إن الرئيس يتابع بنفسه الاستثمارات المتنامية لشركة "سكاتك" في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين والوقود الأخضر بمصر، ومن بينها مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر في العين السخنة، الذي بدأ الإنتاج بالفعل للمرحلة الأولى، ومشروعَي الإنتاج المشترك للأمونيا الخضراء، في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات تقارب 6 مليارات دولار، وفي دمياط باستثمارات حوالي 870 مليون دولار؛ ومشروع طاقة الرياح بقدرة 5 جيجاوات باستثمارات 5.6 مليار دولار على عدة مراحل خلال السنوات القادمة؛ ومشروع الإنتاج المشترك للميثانول الأخضر في دمياط، باستثمارات حوالي 450 مليون دولار. كما تطرق اللقاء إلى مشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا لتصدير الطاقة المتجددة بقدرة حوالي 3 جيجاوات، والذي تم التوقيع على مذكرة تفاهم لبدء الدراسات الخاصة به.

وأشار النائب مصطفى سالمان، إلى أن لقاء الرئيس مع رئيس الشركة النرويجية، جاء للتأكيد على الالتزام بتوسيع استثمارات الشركة في مصر خلال الأعوام المقبلة، في ضوء ما شهدته مصر من تطوير متميز لبنيتها التحتية في مختلف القطاعات، بما يؤسس قاعدة صلبة لانطلاق الصناعات والاستثمارات، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة والخضراء، فضلاً عن التجربة الإيجابية والمثمرة للشركة مع مناخ الاستثمار في مصر، مشيداً بما لمسوه من إرادة سياسية حازمة، وتجاوب حكومي على جميع المستويات، لإزالة أية عقبات وتحديات في هذا الصدد.