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الثلاثاء 16 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الجيش السوداني يتهم قوات الدعم السريع باقتحام عدد من السفارات العربية

الجيش السوداني
الجيش السوداني
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اتهم الجيش السوداني، مساء الإثنين، "قوات الدعم السريع باقتحام مقرات سفارات السعودية والأردن وجنوب السودان والصومال في مخالفة لحرمة البعثات الدولية".

وقال الجيش السوداني في بيان له، إن "الميليشيا المتمردة مازالت مستمرة في التمادي في انتهاج مسلكها الإرهابي في انتهاك القوانين والأعراف الدولية بما فيها الاعتداء على مقرات البعثات الدبلوماسية بالعاصمة".

وأضاف: أن قوات الدعم السريع "اقتحمت يوم أمس مقرات سفارة المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية جنوب السودان والصومال ومقر الملحقية العسكرية للمملكة العربية السعودية، وقامت بإتلاف المستندات وسرقة الأثاثات والسيارات الدبلوماسية في مخالفات غير مسبوقة لحرمة وحماية البعثات الدولية".

في وقت سابق أعلنت دولة الكويت، مساء الإثنين، تعرض مقر سكن رئيس المكتب العسكري بسفارتها في  العاصمة السودانية الخرطوم لـ"الاقتحام والتخريب".

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان وزارة الخارجية الأردنية، "تعرض مبنى السفارة الأردنية في الخرطوم، للاقتحام والتخريب".

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