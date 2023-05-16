تخلص من نفسه.. كشف غموض العثور على جثة ممزقة أعلى سطح منزل في الدقهلية

كشفت التحريات التي أجراها فريق البحث الجنائي بقسم شرطة ثاني المنصورة أسباب العثور على جثة فني تحاليل طبية بمستشفيات جامعة المنصورة محافظة الدقهلية، ممزقة بأكثر من 11 طعنة نافذة بالجسد أعلى سطح عقار بمنطقة عزبة الشال خلف شركة مصر للطيران ليتبين إقدام المتوفي على التخلص من حياته باستخدام سكين لمعاناته من مرض نفسي.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد إسلام رمزي، مأمور قسم شرطة ثاني المنصورة بعثور عدد من الأهالي على جثة شخص مقتول وملقى أعلى عقار منزل.

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة قاني المنصورة بقيادة الرائد دكتور كريم عبدالرازق، رئيس مباحث قسم شرطة ثاني المنصورة إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن الجثة لشاب في العقد الرابع من عمره ومصاب بـ11 طعنة بأنحاء متفرقة من جسده.

وتبين أن الجثة لشخص يدعى "محمد عباس أبويوسف"43 عامًا -فني تحاليل طبية، ومقيم بمنطقة عزبة الشال وعثر عليه بسطح عقار بالقرب من محل سكنه .

جرى نقل جثمان القتيل إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة.

و كلف مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث بقيادة العميد محمد الحسيني، رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثاني المنصورة تنسيقًا مع ضباط فرع الأمن العام لكشف غموض الحادث وملابساته .

وتوصلت التحريات التي أجراها الرائد دكتور كريم عبدالرازق، رئيس مباحث قسم شرطة ثاني المنصورة، أن المتوفي يعاني من مرض نفسي منذ فترة وتخلص من حياتة بإستخدام سكين بعد اعتلاء أحد العقارات السكنية.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة.

تعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.