الشوط الأول.. تعادل سلبي بين الاتحاد وإنبي في الدوري

انتهى الشوط الأول من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، ضد نظيره إنبي، المقام على ملعب بتروسبورت ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز، بالتعادل السلبي بدون أهداف.

جاء الشوط الأول سريع الأحداث، وشهدت الدقيقة التاسعة عشر طرد أحمد بهاء مدافع سيد البلد بعد عرقلة رفيق كابو مهاجم نادي انبي.

بعدها حاول انبي تسجيل هدف التقدم مستغلا لعب الاتحاد السكندري بتسعة لاعبين، ولكن دفاعات سيد البلد كانت متفوقة ونجحت في الخروج بالشوط الاول بشباك نظيفة.

وجاء تشكيل الاتحاد في مواجهة اليوم كما يلي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان

خط الدفاع: مصطفى إبراهيم، عبدالله نصيب، محمد صالح، أحمد بهاء

خط الوسط: مورو، ناصر ناصر، عمار حمدي

خط الهجوم: أحمد عادل «ميسي»، إبراهيم حسن، مابولولو.

وجاء تشكيل إنبي لمواجهة اليوم كما يلي:

حراسة المرمى : رضا السيد

خط الدفاع: علي فوزي، محمد حامد، أحمد كالوشا، محمد حمدي

خط الوسط: مروان داوود، أحمد العجوز، مودي ناصر

خط الهجوم: أحمد صبيحة، رفيق كابو، أحمد أوفا.