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الإثنين 15 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

الاستعلام عن حالة مصابي حادث أسطوانة غاز زهراء المعادى

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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بدأت نيابة المعادى الجزئية، التحقيق في واقعة وقوع انفجار أسطوانة غاز،ووجود مصابين، وكلفت النيابة بندب الأدلة الجنائية لمعاينة الحريق، والتحرى حول الواقعة.


كما أمرت باستدعاء شهود العيان من الجيران، والإستعلام عن حالة المصابين الصحيه تمهيدًا لسؤالهم.

 

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة مفاده انفجار أسطوانة  بوتاجاز داخل شقة بمنطقة زهراء المعادى ووجود مصابين،  وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الاطفاء وتبين انفجار بأسطوانة بوتاجاز،واسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص تم نقلهم لمستشفي لتلقي العلاج.

 ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

إصابة 4 أشخاص التحقيق في واقعة انفجار اسطوانة غاز