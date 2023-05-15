انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي لبناء الوعى لدى العاملين بجامعة المنصورة

انطلقت اليوم الاثنين فعاليات "البرنامج التدريبي لبناء الوعى لدى العاملين بجامعة المنصورة" تحت شعار قادة الجامعات الحكومية، وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة وذلك تفعيلا لبروتوكول التعاون بين جامعة المنصورة ومعهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

فيما تضمنت فعاليات اليوم محاضرة بعنوان التوعية والحفاظ على الأمن القومي المصري، واخرى بعنوان الفن ودوره في محاربة الأفكار الهدامة وغير السوية وحاضر فيهم اللواء أ.ح بهجت محمد فريد مدير كلية الدفاع الوطنى سابقا، الفنان القدير طارق دسوقى.

وأكد الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة على أهمية إعداد وتأهيل القيادات الجامعية والشبابية والمساهمة في بناء شخصية الإنسان بصفة عامة وعقد البرامج المتنوعة لتنمية القدرات وصقل المهارات بالتعاون مع معهد أعداد القادة بالوزارة وبناء منظومة من البرامج الإستثنائية للقيادة والأنشطة التنموية والتثقيفية والتوعوية لمواكبة التطور العالمي، ورفع كفاءة منتسبي المجتمع الجامعي من أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري والطلاب وتنمية قدراتهم التعليمية والتربوية والثقافية.

وخلال كلمته نقل الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة تحية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، وتوجه بالشكر لرئيس جامعة المنصورة على حفاوة الاستقبال وحسن التنظيم والتنسيق الكامل مع المعهد لإخراج هذا التدريب بالشكل الذي يليق بمكانة جامعة المنصورة ومعهد إعداد القادة .

وأكد مدير معهد إعداد القادة أن هذا التدريب يأتي في إطار تفعيل بروتوكول التعاون، لإعداد وتأهيل الكوادر من القيادات الشبابية وإتاحة الفرص للمشاركة الحقيقية في البناء المجتمعي من خلال تقديم مجموعة من البرامج والأنشطة التنموية والتثقيفية المتجددة.

وقال إن جامعة المنصورة متميزة فى التصنيفات الدولية، وهذا التميز يعكس جهود ادارة الجامعة ومختلف القطاعات لحرصهم على هذا التميز، وأشار إلي أن معهد إعداد القادة انشىء منذ 104 عامًا وتخرج منه قامات علمية وادارية شغلت العديد من المناصب بالجامعات المصرية .

وأعرب الدكتور محمد عبد العظيم عميد كلية الهندسة والذي يستضيف البرنامج التدريبي بالكلية لديه، عن سعادته بهذا البرنامج التدريبي متمنيا أن يحقق هذا البرنامج أقصى استفادة من المحتوى التدريبي المقدم للعاملين والذي سيعود بالنفع عليهم وعلى عملهم بالجامعة.

وفى ذات السياق انطلقت محاضرة التوعية والحفاظ على الأمن القومي المصري، أوضحت مفهوم الدولة والأمن القومى، كما تم تسليط الضوء على التحديات التي تواجه الدولة، وخلال المحاضرة تم استعراض أهم المبادئ والأسس التي يجب اتباعها في إدارة المخاطر والأزمات.

وأوضحت أن قضية الأمن القومى مستوحاة من القرآن الكريم، فقد ذكرها تحديدا فى سورة «قريش»، مؤكدا الأمن القومى هو توفير الحماية والاستقرار لتحقيق التنمية الشاملة فالإطعام من الجوع والأمن من الخوف هو مدلول تحقيق الأمن القومى، وتطرق إلى كيفية العبور إلى الجمهورية الجديدة لبناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة، كما تحدث عن حرب الإشاعات وحروب الجيل الرابع والخامس والتي تسعى لزعزعة استقرار الدولة وكيفية التصدي لها .

كما أوضح الفنان القدير طارق دسوقي خلال محاضرة بعنوان الفن ودوره في محاربة الأفكار الهدامة وغير السوية موضحا أن الفن من القوة الناعمة التي يمكن استخدامها في محاربة الأفكار المتطرفة والمغلوطة، ولذلك يجب التأكيد على تعزيز القيم الإيجابية، موضحا الدور الحيوى للفن في بناء وعي الشباب.

وفى ختام المحاضرة أكد على ضرورة ان يرسخ الفن الهوية المصرية والتأكيد على مفهوم الوحدة الوطنية، وإلقاء الضوء النماذج المضيئة باختلاف الفئات، والأعمال التي تسهم في الرجوع لمنظومة الاخلاق والمتمثلة فى الصبر والإيثار والرحمة والمودة.

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