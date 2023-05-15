عبر فيسبوك.. ضبط شخص نصب على سيدة في بيع أثاث منزلي بالجيزة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في كشف ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، شكوى مدعومة بصور ومقاطع صوتية لسيدة قامت بالتواصل مع أحد الأشخاص لشراء أثاث منزلى عبر صفحة "مُحددة" على موقع "فيس بوك" وإرسالها مبلغ مالى له كمقدم تعاقد ، وعدم تسليمها الأثاث المتفق عليه ، وعند تواصلها معه قام بسبها عبر رسائل تطبيق "واتساب" وعبر مكالمات هاتفية بينهما.

وبالفحص وبسؤال الشاكية أفادت بمضمون ما سبق ، كما تم تحديد المشكو فى حقه وتبين أنه (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه ، وبحوزته (الهاتف المحمول المستخدم فى الواقعة) ، وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.