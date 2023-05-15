تعرفي علي طريقة تحضير حلوي السفنج المغربي بالمنزل

تعد الحلوي المغربية من الأطباق المفضلة لدي الأسر العربية وخاصة. عند الرغبة في تغيير مذاق الحلوي الشرقية لذا نقدم لكم طرق حلوي السفنج المغربي

مكونات حلوي السفنج المغربي:

المكونات:

نصف كيلوجرام من الطحين الأبيض. ملعقتان صغيرتان من كل من: السكر، والخميرة الفورية

نصف ملعقة كبيرة من الملح.

مئتان وخمسون ملليلتراً من الماء الدافئ. كوبان من الزيت النباتي.

كوب من السكر الناعم

طريقة التحضير:

نخلط الملح، والسكر، والخميرة، والطحين في الخلاط الكهربائي. إضافة الماء بالتدريج مع الاستمرار في الخلط حتى تتكوّن عجينة طريّة. تغطية العجينة بكيس نايلون، ثم تركها جانباً لمدة ساعة أو حتى تخمر. تشكيل العجينة لكرات كبيرة، ثم تركها جانباً لمدة خمس دقائق. تسخين الزيت في قدر على النار، ثم إضافة العجينة وتركها لمدة عشر دقائق أو حتى تحمر،

ثم رفع السفنج عن النار، ثم وضعه في طبق للتقديم، وتزيينه بالسكر الناعم.

حلوي كعب الغزال:

مكونات الحشو:

نصف كيلوغرام من اللوز منزوع القشور، والمقطع إلى قطع متوسطة. مئتان وخمسة وسبعون غراماً من السكر. ثلث كوب من ماء الزهر. خمسون غراماً من الزبدة المذابة. القليل من كل من: القرفة، والمستكة. مكوّنات العجينة: ستمئة غرام من الطحين الأبيض. نصف ملعقة صغيرة من الملح. بيضتان, ثلث كوب من الزبدة المذابة. عشر ملاعق صغيرة من ماء الزهر.

طريقة التحضير:

خلط اللوز في إيناء الطعام ،ثم سكب اللوز، والسكر، والقرفة، والمسكتة، وماء الزهر في وعاء وخلطهم. تشكيل الخليط لأصابع طولية، ثم تركها جانباً لحين الاستخدام. خلط الزبدة، وماء الزهر، والطحين، والملح، والبيض في وعاء لتصبح العجينة متماسكة. تقسيم العجينة إلى أربع أقسام، ثم تغطيتها بكيس بلاستيكي، وتركها جانباً حتى تخمر. مدّ أقسام العجينة على سطحٍ أملسٍ مرشوش بالطحين، ثم إضافة الحشوة إليها، وبعدها تشكيلها على شكل شبيه هلال. وضع كعب الغزال في صينيّة مخصصة للفرن مُبطّنة بورق الزبدة، ثم إدخاله إلى فرن متوسّط الحرارة لمدّة ربع ساعة أو حتى يكتسب اللون الذهبي. الماكرون المغربي بالمربى.