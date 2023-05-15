«نانت» يعاقب مصطفى محمد ويتبرع بأموال الغرامة لـ«جمعية داعمة للمثلية»

أعلن نادي نانت الفرنسي معاقبة الدولي المصري مصطفى محمد، نجم الفريق، بسبب رفضه المشاركة في مباراة تولوز أمس الأحد، بالدوري الفرنسي.

وامتنع مصطفى محمد عن المشاركة في مواجهة تولوز بسبب رفضه ارتداء قميص الفريق ضمن حملة الاتحاد الفرنسي لدعم المثليين.

وكتب نانت، في بيان عبر موقعه الإلكتروني، أن مصطفى محمد سيعاقب ماليا بسبب عدم المشاركة في المباراة وأنه سيتم التبرع بقيمة الغرامة لجمعية داعمة للمثلية الجنسية.

وكان الدولي المصري قد نشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "لم أشارك في مباراة تولوز ونانت.. لا أريد أن أجادل على الإطلاق ولكن على أن أوضح موقفي".

وأضاف: "احترام الاختلافات يعني احترام الآخرين واحترام الذات واحترام ما ستتم مشاركته وما سيبقى مختلفا، احترم كل الاختلافات. أحترم جميع المعتقدات والقناعات. يمتد هذا الاحترام إلى الآخرين ولكنه يشمل أيضا احترام معتقداتي الشخصية".

وتابع: "نظرا لجذوري وثقافتي وأهمية قناعاتي ومعتقداتي، لم يكن من الممكن أن أشارك في هذه الحملة، آمل أن يتم احترام قراري، وكذلك رغبتي في عدم المجادلة حول هذا الأمر وأن يعامل الجميع باحترام".