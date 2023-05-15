منال عوض ترأس اجتماع مناقشة آخر مستجدات حياة كريمة في دمياط

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، آخر التطورات بمشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، بمرحلتها الأولى والتى تجرى بعدد ٢٨ قرية بإجمالى ٢١٩ تابع بمركز كفر سعد، حيث جاء ذلك خلال ترؤسها لاجتماع حضره اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد وممثلى قطاعات المرافق والخدمية والجهتين المُنفذة والاستشارية.

تناول الاجتماع استعراض نسب التنفيذ بجميع القطاعات من مرافق ومنشآت خدمية ورصف طرق بقرى المركز وكذا الأعمال النهائية ببعض القرى، وكذلك موقف توصيل المرافق بمشروع سكن كريم بتفتيش ثان، وفى هذا السياق ناقشت المحافظ سُبل الدفع بالأعمال الجارية بتلك المشروعات، وآليات تخطى اى معوقات قد تبطئ نسب التنفيذ من خلال وضع حلول مناسبة.

وأكدت الدكتورة منال عوض على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات للاسراع بالخطوات النهائية بمشروعات المبادرة، مؤكدة أنه يتم متابعة الموقف أولا بأول لاستكمال محاور هذا المشروع القومى الذى يهدف إلى تطوير الريف المصرى وتحقيق رؤى التنمية المستدامة.

وأجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط جولة افتتاحية لعدد من المشروعات بنطاق مدينة السرو ومركز الزرقا، وذلك فى ثانى جولة لها فى إطار الاحتفالات بالعيد القومى للمحافظة، حيث رافقها خلالها اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة.

وقامت محافظ دمياط بإزاحة ستار الافتتاح عن ملعب خماسي مركز شباب السرو بعد الانتهاء من تنفيذ أعمال الاحلال والتجديد على مساحة ١٠٥٦ م٢، ضمن عدد من المشروعات المدرجة بخطة قطاع الشباب والرياضة،كما التقت خلالها مع فريق الطلائع بالمركز واطلعت أيضًا بخطة النادى الصيفى بالمركز لاتاحة أنشطة مختلفة للنشء.

وأكدت الدكتورة منال عوض أنه تم تحقيق طفرة بهذا القطاع وذلك تماشيًا مع خطة الدولة لتطوير المنشآت الشبابية، واهتمامها البالغ بأهمية تنمية مهارات الشباب والاستثمار الجاد بهم باعتبارهم امل المستقبل وعماده، مؤكدة أيضًا حرص المحافظة على المتابعة الدورية للمشروعات الخاصة بذلك لتحقيق التطور المنشود الذى يأتى فى إطار خطة التنمية المستدامة.

كما افتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، ملعب خماسي مركز شباب سيف الدين بعد الانتهاء من أعمال الاحلال والتجديد، وذلك بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، والدكتور وليد الشاذلى مدير مديرية الشباب والرياضة.