الجيش السوداني: قبائل القضارف والنيل الأبيض نظمت مسيرات لدعم الجيش

أعلن الجيش السوداني، اليوم الاثنين، أن عدد من القبائل بولاية القضارف والنيل الأبيض نظمت مسيرات حاشدة لدعم الجيش السوداني في حربه ضد قوات الدعم السريع.

وقال بيان صادر عن الجيش السوداني، نشر عبر الصفحة الرسمية للقوات المسلحة السودانية، إن قبيلة دويح بولاية النيل الأبيض بقيادة العمدة دكتور أحمد عبدالرحمن مزمل وعدد من قيادات وأعيان القبيلة نظمت مسيرة وقافلة دعم ومناصرة للقوات المسلحة السودانية في حربها ضد قوات الدعم السريع تحت شعار "جيش واحد شعب واحد".

وشارك في المسيرة عدد كبير من منسوبي قبيلة دويح بقرى جنوب محلية الدويم وطافت المسيرة شوارع مدينة الدويم ورددت شعارات "جيش واحد شعب واحد" حتى الوصول لحامية مدينة الدويم العسكرية.

كما أعلن الجيش السودانية أيضًا تنظيم مسيرة تابعة لمحلية "القريشة" بولاية القضارف لدعم ومساندة الجيش السوداني في حربه ضد الدعم السريع.