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الإثنين 15 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

بنك ناصر يدعم المتفوقين دراسيًا وحفظة القرآن الكريم من أبناء الصحفيين

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وافق مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي على طلب خالد البلشي نقيب الصحفيين بدعم تكريم المتفوقين دراسيًا وحفظة القرآن الكريم من أبناء الصحفيين.

ويأتي ذلك في إطار التعاون المستمر بين نقابة الصحفيين والبنك وأجهزة الدولة المختلفة لخدمة الصحفيين.

ووجه خالد البلشي نقيب الصحفيين الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر على دورهما في دعم النقابة في مختلف المناحي، مشيرًا إلى سعي النقابة لتوثيق التعاون مع وزارة التضامن وكافة مؤسساتها بما يفيد الزملاء في مختلف المجالات.

وأكد البلشي أن النقابة ستعلن قريبًا عن تفاصيل تكريم أبناء الصحفيين من المتفوقين دراسيًا وحفظة القرآن الكريم.

الصحفيين بنك