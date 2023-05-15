إخلاء سبيل المتهمين بإدارة مصنع مستحضرات تجميل بدون ترخيص بعابدين

قررت نيابة عابدين الجزئية، إخلاء ٣ متهمين بإدارة مصنع لبيع وتعبئة مستحضرات وأدوات التجميل مجهولة المصدر، وغير مرخص،على ذمة التحقيقات في الواقعة.

كما وجهت النيابة لهم تهمة الغش والتدليس لتحقيق أرباح غير مشروعة، وأمرت بالتحفظ على المضبوطات واعدامها، وغلق المصنع.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص بإستئجار شقة كائنة بدائرة القسم واستغلالها فى تصنيع وتعبئة مستحضرات التجميل باستخدام خامات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف الشقة المشار إليها وأمكن ضبط 3 أشخاص، وعُثر بداخلها على (كمية كبيرة من المواد الكيميائية المستخدمة فى صناعة مستحضرات التجميل مختلفة الأنواع - أدوات التصنيع – كمية كبيرة من العبوات والبخاخات البلاستيك الفارغة مختلفة الأحجام والأشكال "معدة للتعبئة" - علامات مائية واستيكرات - مبلغ مالى) .

بمواجهتهم أقروا بإدارة المصنع بدون ترخيص وقيامهم بتصنيع مستحضرات التجميل مجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وطباعة الاستيكرات المضبوطة داخل مطبعة كائنة بدائرة قسم شرطة الموسكى وباستهداف المطبعة أمكن ضبط مالك المطبعة وبمواجهته بأقوال المتهمين إيدها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.