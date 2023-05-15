غرفة السياحة تطالب الشركات بتسجيل أعداد حجاج البرامج المميزة «مجر الكبش»

طالبت غرفة شركات السياحة، جميع الشركات المنفذة لبرنامج حج المميز “مجر الكبش”، بضرورة إخطارها بعدد الحجاج المنفذين من الحصة الأساسية بهذا البرنامج عبر موقع الغرفة، وذلك في ضوء انتهاء التضامنات بين الشركات السياحية المنفذة للحج.

وأوضحت الغرفة، أنه بمجرد إخطار الشركة عن العدد المخصص لديها لبرنامج الحج المميز (مجر الكبش) سيتم إخطار الوزارة به، وستقوم الشركة بتقديم العقود -أثناء فترة المعاينة- المؤيدة لتنفيذ الشركة لبرنامج الحج المميز لعدد الحجاج المخطر به، وستكون الشركة مسئولة عنه أمام كافة الجهات.

وحددت الغرفة غدا الثلاثاء 16 مايو، كموعد أخير لتلقي الإخطار، مؤكدة أنه لن تقبل أية إخطارات بعد هذا الموعد نهائيا.

وكانت أعلنت غرفة شركات السياحة، عن بدء تلقى المستندات الخاصة بطلبات استرداد مبالغ جدية الحجز عن الحجاج الناجحين بالقرعة، والمبالغ المسددة بالزيادة إلى الشركة رأس التضامن.

وتراجع الغرفة الإقرار المرسل من الشركة رأس التضامن، ومن ثم إيفاد ممثلى الشركة فى الموعد المحدد من قبل الغرفة للحضور لتسليم أصول اقرارات التضامن للشركة، وأصل إقرار استرداد مبالغ جدية الحجز للحجاج، وكذا خطاب من البنك الموجود به حساب شركة السياحة يتضمن إفادة ببيانات الحساب.

وأشارت الغرفة، أن المواطنين الذين لم يحالفهم التوفيق في القرعة عليهم التوجه لبنك مصر مباشرةً لاستلام مبالغ جدية الحجز، وذلك بعد إعلان الغرفة لذلك في بيان لاحق لم تحدده الغرفة رغم انتهاء القرعة وأحقية المواطنين في سرعة استرداد أموالهم.