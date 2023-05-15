رئيس "حديقة الحيوان": مستمرون في التطوير ومنظومة النظافة أصبحت بأعلى مستوى

أكد اللواء محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحديقة الحيوان بوزارة الزراعة، أن حديقة الحيوان تعتبر جزء من تاريخ مصر ومن هنا جاء الاهتمام الكبير بتطوير الحديقة خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لحديقة الحيوان بوزارة الزراعة، خلال لقاء عبر فضائية “DMC”، اليوم الاثنين، أن أهم محاور التطوير التي تمت في حديقة الحيوان هو الاهتمام بمنظومة النظافة والتي أصبحت على أعلى مستوي، بالإضافة إلى الحفاظ على صحة الحيوانات، مشيرا إلى أن وزير الزراعة يتابع عمليات التطوير في الحديقة بشكل مستمر.

ولفت رئيس الإدارة المركزية لحديقة الحيوان بوزارة الزراعة، إلى أن إدارة الحديقة مهتمة بضم حيوانات جديدة، مثل الزرافة، سبع البحر، النمور البلغارية، و حيوانات كثيرة لم تكن موجودة، بجانب توفير خدمة نقل المواطنين في الداخل وتوفير كراسي خشبية مما يزيد استمتاع المواطنين والأسر بالجلوس والراحة.

وتابع: أن حديقة الحيوان تتيح الدخول بوجبات خفيفة للزوار، موضحا أن الحديقة تقوم بتبديل الحيوانات، مع الحدائق العالمية، وأن ما تضيفه الحديقة من حيوانات جديدة لا يكلف الدولة أي شيء، ولكن يتم تنفيذ عملية تبديل، معلقًا "بندي سيد قشطة للحدائق العالمية ونحصل على حيوانات أخرى".