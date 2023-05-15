الأهلي ينتظر الرد علي زيادة عدد الجماهير أمام الترجي التونسي بدوري أبطال إفريقيا

يترقب مسئولو النادي الأهلي الرد على خطاب طلب زيادة أعداد الحضور الجماهيري أمام الترجي التونسي في مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا الجمعة القادم.

وحصل الأهلي على موافقة رسمية بحضور عشرة آلاف متفرج أمام الترجي ولكن إدارة الأهلي جددت طلب الحصول على أعداد إضافية في المباراة.

ويعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع جهازه المعاون اليوم قبل انطلاق مران الفريق استعدادا لمواجهة الترجي التونسي القادمة.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الاثنين تدريباته استعدادا لمواجهة الترجي التونسي الجمعة القادم.

وحصل لاعبو الأهلي علي راحة سلبية من التدريبات لمدة ٤٨ ساعة بعد العودة من تونس عقب خوض مباراة الذهاب أمام الترجي والتي حسمها الأهلي بثلاثية نظيفة.

ويستضيف استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة المقبل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره فريق الترجى الرياضى التونسي في لقاء إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2022-2023.