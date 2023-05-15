الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة نهارا.. فيديو

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك ارتفاع في درجات الحرارة مقارنة بالأمس بحوالي درجتين، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 32 درجة مئوية غدًا وبعد غدًا يكون مزيد من الارتفاع بدرجات الحرارة ويكون غدًا ذروة الارتفاع بدرجات الحرارة وتصل درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 35 درجة مئوية، وهذا بسبب تأثرنا بكتل هوائية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية ومرتفعة بدرجات الحرارة بشكل كبير.

وأضافت "منار" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أن هناك مرتفع جوي بطبقات الجو العليا يعمل على زيادة فترات سطوع الشمس خلال فترات النهار وبالتالي نشعر بالأجواء الحارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، ومحافظات شمال الصعيد وأجواء دافئة على السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط وشديدة الحرارة على محافظات الصعيد خلال فترات النهار.

وتابعت، أنه خلال فترات الليل ومع غياب آشعة الشمس تنخفض درجات الحرارة تدريجيًا بشكل كبير وملحوظ ساعات الليل المتأخرة وفي الصباح الباكر وتكون الأجواء لطيفة خلال ساعات الليل ولكن خلال ساعات الليل المتأخرة تميل الاجواء للبرودة خصوصًا بالمحافظات الشمالية والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، أما محافظات جنوب البلاد تكون الأجواء معتدلة خلال فترات الليل.