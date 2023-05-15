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الإثنين 15 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد يحصل على جائزة «ملهم الدولية»

وزارة القوى العاملة
وزارة القوى العاملة
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أعلنت وزارة القوى العاملة عن تكريم مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد عبد الونيس عبدالله ، وحصوله على جائزة مُلهِم الدوليّة TALENTED، والتى أقيمت فى الموسم الدولى السابع ٢٠٢٣، تحت شعار "رموز عربية فى مصاف المسيرة الدولية الرائدة للمسئولية المجتمعية " ، وذلك  تقديرا لدوره المجتمعى الفعال فى توعية الفرد والمجتمع ، ولمجهوداته الملموسة فى الثراء المعرفى والبحثى والاشتراك بفاعليات الموسم الاستثنائي لجائزة ملهم الدولية ٢٠٢٣م،  من إتحاد رواد الأعمال العرب.
وأوضحت الوزارة في بيان لها  اليوم الاثنين أن الاحتفالية أقيمت بالقاهرة  لتكريم الحاصلين على جائزة رواد الأعمال وقادة التنمية "ملهم" التى ينظمها الاتحاد، وتمنح لأهم الرموز العربية الملهمة ، حيت تم تكريم مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد واستلام درع وشهادة تكريم فى جائزة مُلهِم الدوليّة Globe Magnitude Award فى موسمها السابع بمنتدى القاهرة الدولى للفنون المجتمعية وصياغة مفاهيم الإرادة - جيل من القادة - رؤية وطنية ، كما تم اهداء نسخة من الكتاب الرسمى لأهم موسوعة عربية تضم أهم الملهمين على المستوى العربى .
واضافت الوزارة ان جائزة مُلهِم الدوليّة Globe Magnitude Award  تعد تأكيدًا على أننا جميعا نتشارك بالمبادئ الإنسانية السامية والمسؤولية الأخلاقية والمُجتمعية لتقدير وتكريم قادة العلوم والثقافة والاقتصاد والمفكرين ورموز فنية وقامات من قيادات المجتمع، باعتبارهم أيقونات حقيقية ملهمة تُلهم أجيالاً وتسطر التاريخ .

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