شوبير: الأهلي يشارك في "السوبرليج" ودوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل

قال الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي السابق، إن النادى الأهلى قرر بشكل نهائي المشاركة في بطولة دوري السوبر الأفريقي في النسخة الأولى من البطولة الجديدة، كما سيلعب الأهلي أيضا في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتنطلق النسخة الأولى من بطولة دوري السوبر الأفريقي “السوبرليج” في شهر أكتوبر المقبل بمشاركة 8 أندية هى الأهلي والوداد الرياضي، الترجي التونسي، حوريا كوناكري الغيني، بيترو أتلتيكو الأنغولي، سيمبا التنزاني، وصن داونز الجنوب أفريقي، بالإضافة إلى مازيمبي الكونغولي.

وأكد أحمد شوبير خلال برنامجه “مع شوبير”، عبر أثير "أون سبورت أف أم" أن قرعة بطولة دوري السوبر الأفريقي ستقام خلال شهر يوليو المقبل في تنزانيا، وستنطلق البطولة في الفترة من 17 أكتوبر حتى 30 نوفمبر المقبل.

وأضاف “شوبير” أن النادي الأهلي اتخذ قراربالمشاركة في البطولتين خاصة أن دوري السوبر الافريقي بسبب العائد المادى الكبير نظير المشاركة في “السوبرليج” كما أن دوري ابطال افريقيا يمثل اهمية كبيرة للأهلي الأكثر تتويجا باللقب والبطولة المحببة للفريق الأحمر.

عدد الأندية المشاركة في دوري السوبر الأفريقي

وتابع: تم الاستقرار على تقليص عدد الأندية المشاركة في دوري السوبر الأفريقي، بعد أن كانت النية تتجه لمشاركة 24 ناديا حيث تم استبعاد العديد من الفرق بسبب سوء الملاعب، ومن ثم سيكون عدد الفرق المشاركة 8، بنظام مباريات الذهاب والإياب حتى النهائي ، و أوضح أن الأهلي والوداد المغربي والترجي التونسي وصن داونز الجنوب أفريقي في التنصيف الأول، وستكون فرق سيمبا التنزاني وإنيمبا النيجيري ومازيمبي الكونغولي وبترو أتليتكو الأنجولي في التصنيف الثاني».

