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الإثنين 15 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

حماده هلال يفاجئ جمهوره بـ"لوك" غريب

حماده هلال
حماده هلال
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نشر الفنان حمادة هلال على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى والصور "إنستجرام" صورة جديدة له ليشارك بها جمهوره .

وظهر فى الصورة بشكل مختلف، وبشخصية كبيرة فى السن وتفاصيل مختلفة، وشعر أبيض وشارب ويرتدى "الروب" بشكل يميل إلى الكلاسيكية.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الصوره وجاءت أبرز التعليقات "المداح بعد الإعتزال" ، "شكلها شخصيتك فى فيلم كوميدى" ، "المداح فى السرايا الصفرا" .

يذكر أن آخر أعمال الفنان حماده هلال فى السباق الرمضانى المنقضى مسلسل "المداح ٣" بطولة حمادة هلال، وهبة مجدى، وخالد سرحان، ومحمد رياض، وسلمى أبو ضيف، ولوسى، والإخراج أحمد سمير فرج.

IMG_20230514_232915
IMG_20230514_232915
حمادة هلال المداح لوسي محمد رياض رياض هبة مجدي