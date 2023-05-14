حماده هلال يفاجئ جمهوره بـ"لوك" غريب

نشر الفنان حمادة هلال على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى والصور "إنستجرام" صورة جديدة له ليشارك بها جمهوره .

وظهر فى الصورة بشكل مختلف، وبشخصية كبيرة فى السن وتفاصيل مختلفة، وشعر أبيض وشارب ويرتدى "الروب" بشكل يميل إلى الكلاسيكية.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الصوره وجاءت أبرز التعليقات "المداح بعد الإعتزال" ، "شكلها شخصيتك فى فيلم كوميدى" ، "المداح فى السرايا الصفرا" .

يذكر أن آخر أعمال الفنان حماده هلال فى السباق الرمضانى المنقضى مسلسل "المداح ٣" بطولة حمادة هلال، وهبة مجدى، وخالد سرحان، ومحمد رياض، وسلمى أبو ضيف، ولوسى، والإخراج أحمد سمير فرج.