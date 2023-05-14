رغم تهديده بالاستقالة.. وزارة الرياضة: مجلس الزمالك لا يزال مستمرًا

كشفت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي أنها لم تتلقَّ حتى الآن استقالة أحد من اعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك.

وأضاف مصدر خاص داخل وزارة الرياضة ان المجلس لوح بالاستقالة متضامن مع مرتضى منصور الرئيس المعزول بحكم قضائي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد الخميس الماضي بمقر نادي الزمالك

وما زالت أزمة نادي الزمالك تلقي بظلالها علي الأحداث الأخيرة داخل الشارع الرياضي بعد أن تصاعدت حدة الخلافات بين مرتضي منصور المعزول من رئاسة القلعة البيضاء وأبنائه ومجلس الإدارة من ناحية ووزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي من ناحية أخرى.

وأشار المصدر إلى أن مجلس إدارة الزمالك عليه تحمل المسئولية وتعيين رئيس جديد خلفًا للمعزول مرتضي منصور، وفى حالة رغبتهم فى تقديم استقالة جماعية فوزارة الشباب والرياضة جاهزة بالبديل الذي يستطيع قيادة القلعة البيضاء.

وقال المصدر، إن مرتضى منصور تم عزله من رئاسة القلعة البيضاء بحكم قضائي واجب النفاذ، ولا يملك تقديم استقالته لأنه بحكم القانون لا يشغل المنصب حتى يقوم بتقديم استقالته.

وكان مرتضى منصور، رئيس الزمالك المعزول، قد أعلن خلال المؤتمر الصحفي الخميس الماضي الرحيل عن مقاعد المجلس الأبيض ومعه نجله أحمد مرتضى، بجانب أمير مرتضى، المشرف العام على كرة القدم، الذي قرر التخلي عن منصبه.

وقال منصور: سأترك العزبة، فى إشارة إلى نادي الزمالك، ومعى أبنائى، مؤكدا أنه سيعود إلى صفوف الجماهير، لكنه لن يتخلي عن قراره بتقديم ملفات التدخل الحكومي، فى شئون الأندية، من جانب وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، التى سوف يرسلها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، ومعه ملف العنصرية والتنمر ضد شيكابالا، بجانب ملف عقوبة كهربا ومشاركته محليا رغم صدور قرار من لجنة الانضباط باتحاد الكرة.

وقال إن الزمالك مُقبل على كارثة رياضية، وهو ما أكدته من قبل في حديثي مع أعضاء الجمعية العمومية، مضيفًا أن الزمالك أكبر نادي في مصر وأفريقيا، ولا علاقة لي بجماهير الأهلي ولا أحد يستطيع أن ينكر تاريخ الأهلي.

وتابع، أن الزمالك تسلم خطابًا مؤخرًا يتضمن تهديدًا بسحب أرض النادي في السادس من أكتوبر في حالة عدم استكمال الإنشاءات في فرع الزمالك بأكتوبر.