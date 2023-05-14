التموين: رغم الظروف الاقتصادية الصعبة مصر توفر الخبز بـ 5 قروش

قال الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الخبز المدعم يعد خطا أحمر للمواطن، وتسعى الحكومة إلى توفيره، سواء الذي يُصرف للمستفيدين على البطاقات التموينية أو الذي يحصل عليه المواطن من خلال كارت الخبز، وتبلغ التكلفة الفعلية لرغيف الخبز المدعم 90 قرشًا ليباع بـ 5 قروش، حيث ارتفعت الموازنة المالية لتكلفة الخبز المدعم إلى 92 مليار جنيه.

وأضاف وزير التموين أنه برغم الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم وارتفاع معدلات التضخم ونقص السلاسل الإمداد تسعى الدول لتوفير كافة احتياجات المواطن من السلع الأساسية.

وأضاف أن الدولة تحملت زيادة فرق سعر السولار عن المخابز، بعد زيادة سعر اللتر بمقدار جنيه واحد، لافتًا أن الدولة توفر للمواطنين مليار رغيف خبز مدعم سنويًّا.

وأشار المصيلحى أن الدولة تسلمت 2 مليون طن قمح من المواطنين، والوزارة لديها سعات تخزينية للقمح تصل إلى 5.5 مليون طن.