توقعات اقتصادية.. حلول مصر محل جنوب إفريقيا في المركز الـ"25" في قائمة أكبر منتجي طاقة الرياح.. وقفزة بنسبة 13% على أساس سنوي

"مصر قد تصبح أكبر منتج لطاقة الرياح في أفريقيا قريبا، لتتطيح بجنوب أفريقيا كأكبر منتج لطاقة الرياح في القارة السمراء بحلول عام 2030"، كان هذا ما أوضحه الصحفي المتخصص في قطاع الطاقة جافين ماجواير لرويترز، نقلا عن بيانات صادرة عن منظمة جلوبال إنيرجي مونيتور.

وتقوم منظمة جلوبال إنيرجي مونيتور بدراسة مشهد الطاقة الدولي المتطور، وإنشاء قواعد بيانات وتقارير وأدوات تفاعلية تعزز الفهم.

كما توقع ماجواير أن تتراجع جنوب أفريقيا إلى المركز الـ 28 في قائمة أكبر منتجي طاقة الرياح في العالم، من المركز الـ 25 حاليا، لتحل مصر محلها في ذلك الترتيب.

مستقبل مصر في طاقة الرياح

سجلت مصر قفزة بنسبة 13% على أساس سنوي في مستوى الطاقة المنتجة من الرياح إلى 6.1 جيجاوات ساعة في عام 2022، وهناك المزيد في المستقبل مع الشركات الخاصة التي تبني أو تطور حاليا نحو 2.8 جيجاوات من طاقة الرياح الجديدة، بينما من المقرر أن تضيف الدولة 252 ميجاوات من طاقة الرياح في خليج السويس.

ومتوسط السرعات في خليج السويس تبلغ حوالى 10.5 م/ث على ارتفاع 50 متر.

أما متوسط السرعات في مناطق شرق وغرب النيل تبلغ حوالى 7.5 م/ث على ارتفاع 80 متر.

مزرعة رياح الزعفرانة (545 ميجا وات)

في عام 2019، وقعت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة عقودا لإنشاء محطة توليد الكهرباء باستخدام الخلايا الشمسية بقدرة 50 ميجاوات بمنطقة الزعفرانة.

بالتعاون مع بنك التعمير الألمانى من خلال قرض ميسر بقيمة 50 مليون يورو.

في عام 2020 قررت وزارة الكهرباء إنهاء عمل بعض التوربينات بمزرعة الرياح بالزعفرانة وتبلغ طاقتها 39 ميجاوات في عام 2021،وذلك بسبب نهاية العمر الافتراضي لها والذي يصل إلى 20 سنة.

تضم مزرعة رياح الزعفرانة عدد 700 توربينة من طرازات مختلفة (600 ك.و - 660 ك.و - 850 ك.و).

تم تنفيذ هذه المحطة على عدة مراحل اعتبارا من عام 2001 وذلك من خلال بروتوكولات تعاون حكومي مع كل من المانيا والدنمارك واسبانيا واليابان.

مزرعة رياح جبل الزيت (580 ميجاوات)

تضم مزرعة رياح جبل الزيت 3 محطات هي:

محطة رياح جبل الزيت (1) بقدرة 240 ميجاوات بالتعاون مع بنك التعمير الألماني KfWوبنك الاستثمار الاوروبي EIBوالمفوضية الأوروبية EU.

محطة جبل الزيت (2) بقدرة 220 ميجاوات بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA.

محطة جبل الزيت (3) بقدرة 120 ميجاوات بالتعاون مع الحكومة الإسبانية.

تحوي عدد 290 تربينة رياح من طراز G80 (2 ميجاوات لكل تربينة).

محطة رياح قطاع خاص بخليج السويس بقدرة (250 ميجاوات)

تم بناء المحطة بنظام التملك والبناء والتشييد BOOعن طريقة شركة راس غارب لطاقة الرياح والتي تضم تحالف (انجي الفرنسية - أوراسكوم المصرية -تويوتا اليابانية).

تعتبر أول محطة رياح مملوكة للقطاع الخاص في مصر.

تسريع مسار تبني الطاقة النظيفة

دعت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة ، إلى تسريع مسار تبني الطاقة النظيفة، لتصل نسبة مصادر الطاقة المتجددة إلى 57% من حجم الطاقة العالمية بحلول العام 2030، مقارنةً مع 26% حاليًا، وأصدرت الوكالة كتيبًا يحمل عنوان 10 سنوات: المضي قدمًا في العمل شددت خلاله على ضرورة مضاعفة الاستثمار السنوي في قطاع الطاقة النظيفة المتجددة من نحو 330 مليار دولار حاليًا إلى نحو 750 مليار دولار في نهاية العقد الجاري.

تشجيع المستثمرين

أكد محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، انه اتخذت العديد من الإجراءات، وأطلقت عددًا من الآليات لتشجيع وتحفيز الاستثمار في مجال توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة من خلال القطاع الخاص؛ لتعظيم الاستفادة من مصادر الطاقات المتجددة واستغلال تلك الموارد الطبيعية.

وأضاف، في ابريل الماضي في كلمته أثناء مراسم التوقيع على اتفاقية الإغلاق المالي لمشروع إنشاء مزرعة الرياح الجديدة، نتيجة لهذه الإجراءات أصبح لدى القطاع الخاص ثقة كبيرة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة؛ إذ تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبي والمحلي؛ لإقامة مشروعات جديدة، ومن بين هذه الاستثمارات مشروع مزرعة الرياح بمنطقة رأس غارب في خليج السويس- بطاقة ٥٠٠ ميجاوات.

وتطرق إلى أن مشروعات الطاقة المتجددة تعزز فرص مصر لتصدير الكهرباء الى أوروبا وآسيا وأفريقيا من خلال التوسع في مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار.

استخدام المساحات المملوكة للدولة للتوسع

في فبراير 2022 صدر قـرار رئيـس الجمهوريـة رقـم ٥١ لسـنة ٢٠٢٣ ،بتخصيـص المسـاحات المبينـة فيمـا بعد ناحية سـوهاج وأسـوان من المسـاحات المملوكة للدولة ملكية خاصة لاستخدامها في إقامة محطات توليد الكهرباء والطاقة المتجددة.

كما صدر قــرار رئيــس الجمهوريــة رقــم ٥٥ لســنة ٢٠٢٣ في فبراير العام الماضي ايضا، بتخصيــص ٥٩٢٦٣٤٥٨٩ متــر مربــع بناحيــة ســيدي برانــي بمحافظــة مطــروح مــن الأراضــي المملوكــة للدولــة ملكيــة خاصــة، لصالــح هيئــة تنميــة واســتخدام الطاقــة. الجديــدة والمتجــددة، لاســتخدامها فــي إقامــة مشــروع محطات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة.