"عيد العمال".. محاضرة بثقافة جنوب سيناء

عقد بيت ثقافة نويبع، التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، اليوم الأحد، محاضرة تثقيفية بعنوان "عيد العمال"، تناول خلالها الشيخ حلمي محمود مفتش بالأزهر الشريف بجنوب سيناء، أهمية العمل في حياتنا العامة، والإخلاص فيه، موضحا كيف يساعد العمل في بناء شخصية الفرد وتأثير العمل الجاد على المجتمعات.

وانعقد، عقب الندوة، ورشة تنمية واكتشاف مواهب في مجال الرسم، تدريب إسراء سالم مدير الموقع، بهدف تنمية المهارات الفنية ورعاية الموهوبين والنابغين.

ونظم بيت ثقافة أبو زنيمة، محاضرة تثقيفية بعنوان "عيد العمال" تحدث خلالها الكاتب محمود أحمد، عن أهمية العمل وتأثيره في حياة الفرد والمجتمع، مؤكدا أن الأمم تتقدم بالعمل، إلى جانب ورشة مسابقات ثقافية للأطفال، وورشة تنمية واكتشاف مواهب فى مجال الاستعراض، بمشاركة مجموعة من المواهب الفنية الصغيرة.

كما عقدت محاضرة بعنوان "عيد العمال" بالتعاون مع مديرية الزراعة بجنوب سيناء، تحدث خلالها الدكتور محمد شطا مدير عام الزراعة، عن أهمية العمل، ودور العمال في نهضة المجتمعات.

ونظم فرع ثقافة جنوب سيناء، عدة ورش فنية، ومنها: في بيت ثقافة سانت كاترين، والمكتبة الثقافية بطابا بورشتين لتنمية واكتشاف المواهب فى مجال الرسم، للفنان خليل جمعة، والفنانة كريمة محمد، بهدف تنمية المهارات الفنية للنشء، ونفذ بيت ثقافة دهب ورشة فنون تشكيلية بعنوان "طبيعة حية" بمشاركة مجموعة من المواهب الصغيرة، للتدريب على رسم عناصر من الطبيعة الحية، أعقبها مسابقة ثقافية للأطفال في المعلومات العامة، بهدف رفع الوعي الثقافي والفكري للنشء.

وفي قصر ثقافة طور سيناء، نظمت ورشة قراءة ومناقشة لكتاب "الصيدلية الخضراء"، تأليف دكتور صلاح عبد القادر قراءة نجاح عبد الرحمن، بمشاركة مجموعة من رواد المكتبة من الأطفال، جاءت بهدف فتح آفاق جديدة ورفع الوعي الثقافي للنشء، أعقبها من القاعة المتعددة تنفيذ عرض فني لفرقة تلقائيين كبار طور سيناء بقيادة سحر عيد والتى تهدف لصون التراث من خلال تقديم أغاني واستعراضات من التراث السيناوي.

