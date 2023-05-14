الانتخابات التركية | وفاة 3 أشخاص نتيجة أزمة قلبية

توفى 3 أشخاص من كبار السن أثناء الاقتراع في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية، والتي تجرى اليوم الأحد.

جاءت حالات الوفيات نتيجة إصابتهم بأزمات قلبية، حيث توفيت امرأة مسنة تدعى أيسل أولوسوي البالغة من العمر 75 عاما، إثر أزمة قلبية أثناء التصويت في منطقة أكشابات في طرابزون.

وتوفى إبراهيم يلديز البالغ من العمر 85 عامًا بأزمة قلبية بعد الإدلاء بصوته، على الرغم من كل تدخلات المسعفين.

وتوفي شريف كورت، الذي كان مشرف اقتراع في منطقة بازار في ريزي بطرابزون، بنوبة قلبية أثناء تأدية وظيفته، على الرغم من الاسعافات الأولية التي قدمت له.