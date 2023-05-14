الأربعاء.. دار الأوبرا تنظم أمسية بعنوان "ثنائية الشعر والموسيقى"

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، أمسية بعنوان "ثنائية الشعر والموسيقى"، وذلك في السابعة من مساء الأربعاء المقبل، بالمسرح الصغير، في إطار فعاليات النشاط الثقافي والفكري التي تقيمها الدار، تحت إشراف آمين الصيرفي.

تتضمن الأمسية تقديم روائع أعمال الشاعر عبد العزيز جويدة، وبمشاركة المطرب مصطفى النجدى، وتدرير الأمسية الكاتبة غاده صلاح الدين.

شارك الشاعر عبد العزيز جويدة، في العديد الندوات والبرامج التلفزيونية والإذاعية.

ألفَّ جويدة عددًا من الدواوين الشعرية وكانت بين الشعر الحر والعمودي، وطبعت جميع دواوينه أكثر من مرة، وترجمت جميع أعماله إلى اللغة الإنجليزية، منها: لا تعشقيى، ضيعت عمرى فى الرحيل، وكاد العشق يقتلنى، وحيث تكونين قلبى يكون، وأنت المفاجأه الأخيرة، وليس كل النساء سواء، والعشق بلد من بلاد الله، وعلى وعد بأن لا نلتقى أبدا، وليس كل النساء سواء، ومحمد الدرة، ومن النيل إلى الفرات يا قلبي لا تحزن، وغيرها.