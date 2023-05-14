بالفيديو.. تامر حسنى ينشر كواليس حفل الكويت: الجمهور زي مدرب الملاكمة في التشجيع

نشر الفنان تامر حسنى عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، فيديو له من كواليس حفله الأخير بالكويت.

https://www.instagram.com/reel/CsOVO2vAGvf/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

وعلق تامر على الفيديو قائلا: أنا هكتب عن اللحظة اللى عدت عليا مع جمهور الكويت العظيم، أحيانًا الفنان بيتأثر فى لحظات صدق وتوحد مع الأغنية اللى بيغنيها، وده غصب عنه بيخليه يتائر ويضعف لدرجه محدش يتخيلها.

وتابع: قمة السعادة والحب لما الجمهور يحس بيك ويتوحد ويقرر يتحول على قلب واحد، ويبقى زى مدرب الملاكمه بيشجع اللاعب بتاعه لحد ما يقوم ويكمل.

واختتم تامر حسنى بتوجيه الشكر لجمهور الكويت: "شكرا من كل قلبى جمهور الكويت الراقى".

جدير بالذكر أن الفنان تامر حسنى يستكمل تصوير فيلم “تاج” لعرضه خلال الفترة المقبلة، الفيلم بطولة تامر حسنى، دينا الشربينى، محمد لطفى، هالة فاخر والإخراج سارة وفيق.