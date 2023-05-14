تأجيل محاكمة 22 متهما في قضية "خلية القاهرة الجديدة الإرهابية" لـ18 يوليو

قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 22 متهما في أكبر خلية ارهابية بالقاهرة الجديدة بينهم 18 متهما محبوس و4 هاربين والمعروفة إعلامياً بـ " خلية القاهرة الجديدة الإرهابية " لجلسة 8 يوليو المقبل.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمــد حمـاد عـبـدالهادي وعضوية المستشارين محمـد عمار والدكتور علـي عمـارة وسكرتارية محمد السعيد وسيد حجاج ، وذلك في القضية رقم 21122 لسنة 2022 جنايات مدينة نصر أول المقيدة برقم 1375 لسنة 2022 كلي القاهرة الجديدة وبرقم 908 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا وبرقم 340 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا.