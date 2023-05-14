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الأحد 14 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

بالصور.. ختام الدورتين التدريبيتين لأعضاء النيابة الإدارية حول آليات التحقيق والتصرف

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
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شَهِدَ  المستشار عدلي جاد – رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأحد الموافق، اختتام فعاليات الدورتين التدريبيتين اللتين نظمهما مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار أيمن نبيل، حول آليات التحقيق والتصرف"، واللتين انعقدتا بالتزامن بمقر رئاسة النيابة الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر، ومجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة، خلال الفترة من ٨ / ٥ / ٢٠٢٣ حتى ١٤ / ٥ / ٢٠٢٣، وشارك فيها عدد ٣٠ عضوًا من أعضاء النيابة الإدارية من مختلف الدرجات.

جاء ذلك بحضور عدد من المستشارين المحاضرين بالدورة شمل كل من المستشار الدكتور محمود إبراهيم – مدير مكتب رئيس الهيئة، المستشار الدكتور  محمد الحسيني - عضو مركز الدراسات والبحوث الفنية.

هذا وقد تضمنت الدورتين التدريبيتين، ورشتي عمل لمناقشة قضايا عملية، وتبادل الرأي القانوني والمداولات القضائية حول أوجه التصرف في التحقيقات القضائية، ليصل بذلك إجمالي ورش العمل التي عقدها مركز التدريب القضائي، عدد ٦ ورش عمل تم تنفيذها على مدار ثلاثة أشهر خلال الفترة من ١٤ فبراير وحتى ١٤ مايو ٢٠٢٣.

وفى ختام الفعاليات، قام المستشار عدلي جاد – رئيس هيئة النيابة الإدارية بتسليم الأعضاء المتدربين، شهادات إتمام البرنامج التدريبي.

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