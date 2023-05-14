4 ليالي لباليه "كارمينا بورانا" و"رقصات" بالأوبرا

تقدم فرقة باليه أوبرا القاهرة، التابعة لدار الأوبرا المصرية، عرضى "كارمينا بورانا" و"رقصات" نلتقى بها بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة أحمد فرج وكورال أوبرا القاهرة بقيادة وتدريب مينا حنا، ومن إخراج ارمينيا كامل، وذلك لمدة اربعة ليالى تبدأ فى الثامنة والنصف مساء الخميس، والجمعة، والأحد، والاتنين 18 ، 19 ، 21 ، 22 مايو الجاري، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

باليه "كارمينا بورانا" تصميم الراحل الدكتور عبد المنعم كامل ومستلهم من الأنشودة الشهيرة، التى تحمل نفس الاسم للموسيقار الألمانى كارل اورف ويجسد صراعات وتناقضات الحياة المتمثلة فى الخير والشر، الحب والكراهية، والسعادة والألم وتتمحور الفكرة حول دوران عجلة القدر التى تتحكم فيها "فورتونا" ربة الأقدار ففي كل مشهد تتحرك العجلة تتحول البهجة إلى حزن وينقلب الامل إلى مرارة والعكس .

أما باليه "رقصات" نلتقى بها تصميم تيرى مالاندين وموسيقى الألمانى الشهير يوهان برامز ويجمع بين الطابع الكلاسيكى والحديث ويتميز بالابهار الحركى والبصرى، ويدور حول مجموعة من العلاقات الطريفة بين أربعة شباب وأربعة فتيات يحاول كل منهم التعرف على الآخر ويبرز بعض الطبائع النفسية لابطال العرض والتى تنوعت بين الخجل، التردد، الغرور، التهور والجدية

تأسست فرقة بالية أوبرا القاهرة عام 1966 وكانت تابعة للمعهد العالى للباليه وقدمت أولى عروضها فى نفس العام ، بدأت تقديم عروضها خارج مصر منذ عام 1972 حيث طافت العديد من دول العالم منها: روسيا، وبلغاريا، ويوغوسلافيا، وألمانيا، وفرنسا، وتونس، أصبحت أحد الفرق التابعة لدار الأوبرا عام 1991 تحت إشراف المدير الفنى الدكتور عبد المنعم كامل الذى أضاف ليبورتوارها مجموعة من أشهر العروض الكلاسيكية العالمية منها روميو وجولييت، بحيرة البجع، كسارة البندق، جيزيل، دون كيشوت، طقوس الربيع، هاملت، لوركيانا، كارمينا بورانا، بوليرو، سندريلا، رقصات نلتقى بها، وبالرغم من كل شئ .