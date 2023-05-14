الفنان عمرو سعد يشارك جمهوره كواليس مشاهد "الأجهر".. بالصور

شارك الفنان عمرو سعد جمهوره على صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام" عدد من صور لكواليس مشاهد مسلسله الرمضانى "الأجهر".

وظهر سعد وسط عدد من الأفارقة، والتنسيق على الحركات الإستعراضية التى قام بها خلال المسلسل.

وتدور أحداث المسلسل حول فتى يتهم بقتل والدته، وبعد هروبه يتقابل مع أحد الأشخاص ويعمل صائغ ويساعده على تغيير حياته، وتتصاعد الأحداث بشكل درامى ويظل الأجهر يبحث طوال الوقت عن إخوته .

والمسلسل بطولة عمرو سعد، سيد رجب، ناهد السباعى، نور النبوى، درة، محمود قابيل والإخراج ياسر سامى.

ويذكر أن الفنان عمرو سعد يستعد للموسم السينمائى الصيفى بفيلم "الغربان"، بطولة عمرو سعد، عائشة بن أحمد، عبدالعزيز مخيون تأليف وإخراج ياسين حسن.

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