«الوطنية لاستصلاح الأراضي»: عاقدون العزم على أداء المهام بكل إصرار وانضباط

قال اللواء توفيق سامي، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية: إننا نعلم تمامًا ماذا تريد مصر منا، إن رجال الشركة عاقدون العزم على أداء مهامهم بكل إصرار وانضباط، عقيدتهم بإذن الله لا مستحيل في تنفيذ المهمة.

وأضاف توفيق، خلال افتتاح موسم حصاد القمح بشرق العوينات، بحضور الرئيس السيسي، اليوم الأحد: كل الشكر لله، سبحانه وتعالى، ثم سيادتكم على المتابعة المستمرة، وتوفير كل الإمكانيات التي تحقق النجاح والتميز.

وتابع رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية: كما أتوجه بالشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة الدائمة والميدانية، وتذليل كل الصعاب.. عاشت مصر دائمًا آمنة مستقرة، ودمتم سيادة الرئيس لمصر رمزًا وقائدًا.