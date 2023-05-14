رئيس إريتريا أسياسي أفورقي يصل إلى الصين

وصل الرئيس الإريتري أسياسي أفورقي اليوم الأحد، إلى الصين تلبية لدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينج، في زيارة رسمية تستغرق أربعة أيام.

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون ينج، الجمعة الماضية، أن رئيس دولة إريتريا أسياس أفورقي، سيبدأ زيارة دولة إلى الصين في 14 مايو، وأكد في مؤتمر صحفي أن إريتريا دولة مهمة في القرن الأفريقي، والصين وإريتريا دولتان صديقتان تقليديا.

وأضاف أن العلاقات بين الصين وإريتريا ارتقت إلى مستوى شراكة استراتيجية في عام 2022، ويوافق هذا العام الذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وقال وانج إن الصين وإريتريا عمقتا الثقة السياسية المتبادلة، وأسفر تعاونهما العملي عن نتائج مثمرة، وحافظتا على اتصالات وتنسيق وثيقين فيما يتعلق بالشؤون الدولية والإقليمية.

وقال المتحدث بإسم وزارة الخارجية الصينية إنه خلال الزيارة، سيستضيف الرئيس شي حفل ومأدبة ترحيب للرئيس أسياس أفورقي، وسيجري رئيسا البلدين محادثات.

وأشار إلى أن رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانج سيلتقي بالرئيس أسياس أفورقي.

ويضم الوفد الرئاسي الإريتري وزراء الخارجية، والتمويل والتنمية الوطنية؛ وكذلك التجارة والصناعة.