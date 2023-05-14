شوبير ينتقد أوسوريو بعد سقوط الزمالك أمام الإسماعيلي

انتقد الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي والمنتخب الوطني السابق، الكولمبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بعد سقوط الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف أمام الإسماعيلي، مساء أمس السبت.

وأكد شوبير، خلال برنامجه الإذاعي، صباح اليوم، أن أوسوريو لخبط الزمالك، قدام الإسماعيلي ولعب بتشكيل غريب وطريقة لعب أغرب، مشيرًا إلى أن المدرب يتحمل المسؤولية كاملة عن الخسارة وكان لازم الجهاز المعاون المصري أن ينصحه بأن يلعب كل لاعب في مركزه.

وقال شوبير: «أوسوريو دفع بحسام عبدالمجيد في مركز لاعب الوسط المدافع، ولعب بـ شيكابالا صانع ألعاب وهو لم يشارك في هذا المركز منذ سنوات، كما أنه لا أحد كان يعرف مركز أحمد سيد زيزو أو إبراهيما نداي».

واختتم شوبير: «الشكل الهجومي للزمالك ضد الإسماعيلي كان دون فاعيلة، وأيضا التنظيم الدفاعي كان سيئاً».

ويستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، لمواجهة أسوان، مساء الخميس القادم، في تمام الساعة السابعة مساء، على استاد القاهرة، لحساب منافسات الأسبوع الـ 28 من مسابقة الدوري المصري.

وتجمد رصيد الزمالك عند النقطة 43 في المركز الرابع، بعد تلقي الهزيمة السابعة في دوري هذا الموسم.