استدعاء روان عليان في اتهامها بتعريض حياة ابنتها للخطر

كشف المحامي محمد حامد سالم، أن نيابة مدينة نصر قررت استدعاء الفنانة روان عليان نجمة آراب أيدول، لسماع أقوالها بشأن تعريض حياة ابنتها للخطر، كما استمعت جهات التحقيق إلى أقوال محامي الفنانة.

وتقدم الدفاع عن والد الطفلة ببلاغ للنائب العام حمل رقم 13593 لسنة 2023 عرائض النائب العام والذي قيد برقم 915 لسنة 2023 إداري مدينة نصر ثان، يتهم روان عليان نجمة أراب أيدول بتعريض حياة ابنتهما للخطر، وتبين قيام سامر سمير - فلسطيني الجنسية - بالتقدم بالبلاغ ضد الفنانة روان عليان، والذي كشف أن روان حسين عبد القادر فرحات عليان - فلسطينية الأصل ثم تجنست بالجنسية المصرية في عام 2012، وأنه بتاريخ 2 أكتوبر 2018 تم استصدار المُبلغ ضد المُبلغ ضدها أمرًا وقتي برقم 708 لسنة 2018 أسرة مدينة نصر بمنع ابنته الصغيرة مايا سامر سمير من السفر خارج جمهورية مصر العربية، وتم تسليم الأمر الوقتي للمُبلغ ضده الثاني لتنفيذه وإعمال مقتضاه في ذات الشهر.

وأوضح سالم أنه لا زال هذا الأمر الوقتي ساري حتى الآن ولم يتم إلغاؤه ولم يزل سببه سواء بحكم قضائي أو سواء بتظلم، وتم رفض آخر تظلم للفنانة روان عليان المبلغ ضدها الأولى بشأن هذا الأمر الوقتي بموجب الحكم القضائي رقم 2386 لسنة 2021 أسرة مدينة نصر والقاضي باعتبار الدعوى كأن لم تكن إلا أن المبلغ فوجىء بقيام المبلغ ضدها الأولى بالسفر بالصغيرة مايا سامر سمير إلى دولة الإمارات بالمخالفة للأمر الوقتي رقم 708 لسنة 2018 أسرة مدينة نصر سالف البيان، وبدون موافقة المبلغ وذلك بتاريخ 2022/8/23 من مطار القاهرة الدولي على متن الرحلة 928 ورقم وثيقة سفرها A29794073.