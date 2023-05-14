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الأحد 14 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

علاء عز: دراسة لتحويل المخابز البلدية لاستخدام الغاز الطبيعي بدلا من السولار

علاء عز أمين عام
علاء عز أمين عام الاتحاد الغرف التجارية
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أعلن امين عام اتحادي الغرف المصرية والأورو متوسطية الدكتور علاء عز أنه جاري حاليا دراسة مشروع تحويل المخابز البلدية الموجودة في مصر للعمل باستخدام الغاز الطبيعي أو الكهرباء بدلا من السولار في اطار خطة الحكومة  للترشيد استخدام الطاقة التقليدية والتحول الى الطاقة النظيفة .
وأشار عز في تصريحات له على هامش ورشة العمل التى نظمتها غرفة التجارية بالاسكندرية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي للتوعية بأهمية المياة إلى أنه سيتم الانتهاء من الدراسة خلال 4 شهور لافتا الى  المشروع  سيمول من الاتحاد الاوروبي والمعونة الايطالية بنحو 20 مليون يورو.
وأضاف أن مصر بها نحو 28 ألف مخبز تم تحويل بعضهم للعمل بالغاز الطبيعي فيما توجد مخابز حتى الآن لم يصلها اليها شبكات توصيل الغاز الطبيعي.
ولفت إلى أنه فور الانتهاء من الدراسة سيتم التنفيذ تجريبيا في محافظة بورسعيد للتعرف على العقبات التى تواجه تنفيذ المشروع لافتا الى أن المرحلة الثانية تتضمن محافظة الاسماعيلة.

تحويل المخابز البلدية الغاز الطبيعي الكهرباء الطاقة النظيفة غرفة التجارية بالإسكندرية