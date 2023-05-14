غرفة السياحة: رد جدية حجز الحج لم يحدد حتى الآن

أعلنت غرفة شركات السياحة، عن بدء تلقى المستندات الخاصة بطلبات استرداد مبالغ جدية الحجز عن الحجاج الناجحين بالقرعة، والمبالغ المسددة بالزيادة إلى الشركة رأس التضامن، وذلك اعتباراً من اليوم الأحد الموافق 2023/5/14.

وتراجع الغرفة الإقرار المرسل من الشركة رأس التضامن، ومن ثم إيفاد ممثلى الشركة فى الموعد المحدد من قبل الغرفة للحضور لتسليم أصول اقرارات التضامن للشركة، وأصل إقرار استرداد مبالغ جدية الحجز للحجاج، وكذا خطاب من البنك الموجود به حساب شركة السياحة يتضمن إفادة ببيانات الحساب.

وأشارت الغرفة، أن المواطنين الذين لم يحالفهم التوفيق في القرعة عليهم التوجه لبنك مصر مباشرةً لاستلام مبالغ جدية الحجز، وذلك بعد إعلان الغرفة لذلك في بيان لاحق لم تحدده الغرفة رغم انتهاء القرعة وأحقية المواطنين في سرعة استرداد أموالهم.

وكانت اللجنة العليا للحج، أقرت رسوم جدية الحجز لموسم 1444 هـ، بواقع: 40.000 جنيه للمواطن المسجل بالبرنامج الخمس نجوم، و 20.000 جنيه للمواطن المسجل بالبرنامج الاقتصادي أو البري، ثم 100 جنيه عن كل مواطن مسجل بقرعة الحج السياحى نظير الخدمات الإلكترونية علي البوابة المصرية الموحدة للحج (لا ترد).

ويجب أن يتم الإيداع من خلال الشركات السياحية وليس المواطنين المتقدمين للقرعة، وفي حالة سداد الشركة أية مبالغ زائدة أو بالخطأ في حساب قرعة الحج السياحي سيتم ردها للشركة رأس التضامن مع المبالغ الخاصة بالحجاج الناجحين في القرعة.

وجمع حساب غرفة شركات السياحة مبالغ جدية حجز تخطت 1.6 مليار جنيه مصري من المواطنين المتقدمين لقرعة الحج السياحي، بواقع نحو 426,720,000 جنيه من المتقدمين لربامج الخمس نجوم، و945,400,000 جنيه لبرامج الاقتصادي، و 318,720,000 جنيه للبري.