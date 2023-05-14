السيسي: عملنا المشوار الأصعب.. ووفرنا فرص عمل لمليون فدان

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة المصرية تسعى لجذب المستثمرين في المناطق الزراعية الجديدة، مضيفا: "إزاي نعمل ونجذب مستثمرين للمشروعات دي، وعلشان الكثافة السكانية تستفيد من الشغل اللى موجود ده، عملنا المشوار الأصعب.. بقينا قادرين على توفير فرص عمل لمليون فدان.. من خلال التصنيع الزراعي.. وأتصور العدد يزيد أكثر من كده".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح موسم حصاد القمح في شرق العوينات وافتتاح مصنع البطاطس: “حريصون كدولة على تعظيم ما لدينا من منتجات زراعية”.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، أضخم مصنع لإنتاج البطاطس النصف مقلية في الشرق الأوسط بمنطقة شرق العوينات بطاقة ٢٠ طنا في الساعة.

والمصنع ملحق به مجمع ثلاجات حفظ التقاوي ودرنات البطاطس بطاقة ٦٤ ألف طن لخدمة مزارع البطاطس في شرق العوينات.