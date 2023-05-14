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الأحد 14 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تأجيل دعوى حل لجنة الانضباط باتحاد القدم لـ28 مايو

أرشيفيه
أرشيفيه
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قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من المحامي محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، لحل لجنة الانضباط والقيم والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم؛ بعد إصدارها عقوبة في حق محمود كهربا، لاعب الأهلي، بالإيقاف 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه لجلسة 28 مايو للاطلاع.

وكان المستشار محمد عثمان، المحامي بالنقض تقدم وكيلًا عن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بدعوى قضائية خلال الساعات القليلة الماضية لحل لجنة الانضباط والقيم والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم؛ بعد إصدارها عقوبة في حق محمود كهربا لاعب الأهلي بالإيقاف 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه، وطالب عثمان، في الدعوى، ببطلان جميع القرارات والتوصيات الصادرة عن لجنة الانضباط، وما ترتب عليها واعتبارها كأنها لم تكن.

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