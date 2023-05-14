«كريدي أجريكول مصر» يحقق 1.2 مليار جنيه صافى ربح بنهاية الربع الأول من 2023

اعتمد مجلس إدارة بنك كريدي أجريكول مصر، بجلسته المنعقدة يوم الخميس 11 مايو 2023، النتائج المالية للبنك عن الربع الأول من العام المنتهي في 31 مارس 2023، حيث سجل البنك صافي ربح 1,221 مليار جنيه مصري، بنسبة ارتفاع قدرها 151٪ على أساس سنوي.

مواصلة الأداء القياسي غير المسبوق رغم التحديات

واحتفظ كريدي أجريكول مصر بقوة أدائه خلال الربع الأول من عام 2023، حيث سجل صافي دخل الأعمال مبلغاً بمقدار 2,161 مليون جنيه مصري، محققاً نمواً بلغت نسبته 111٪ على أساس سنوي، ونتيجة لجودة الأداء بمختلف خطوط الأعمال، فقد سجل إجمالي القروض القائمة مبلغاً بمقدار 36 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 12٪ على أساس سنوي، كما بلغت ودائع العملاء 67.9 مليار جنيه مصري، بنسبة ارتفاع قدرها 39٪ على أساس سنوي.

وانطلاقًا من استراتيجية كريدي أجريكول مصر التي تستهدف دعم كلا من الشركات المحلية ومتعددة الجنسيات على الرغم من الظروف الراهنة التي يكابدها السوق، فقد ارتفعت الأرصدة القائمة بمقدار 1.6 مليار جنيه مصري، محققة نسبة نمو بلغت 6٪ عن الفترة من بداية العام وحتى تاريخه، ونمو بنسبة 20٪ على أساس سنوي، وذلك في ظل ارتفاع جودة الأصول. كذلك شهدت ودائع عملاء قطاع الشركات ارتفاعًا بمقدار 7.7 مليار جنيه مصري، مسجلة نسبة نمو مقدارها 21٪ عن الفترة من بداية العام وحتى تاريخه، وبنسبة 74٪ على أساس سنوي، ومدفوعة بتنوع قاعدة العملاء.

تجدر الإشارة إلى أن كريدي أجريكول مصر يستهدف مواصلة جهوده من أجل تعزيز مكانته عبر جميع أنشطة أعمال قطاع الشركات، وذلك من خلال تنوع منتجاته وعروض خدماته، فضلاً عن دعم نشاط البيع التبادلي بهدف تعزيز الشراكة مع العملاء وتحقيق علاقة مصرفية مستدامة.

وبوجه عام، فقد شهدت محفظة قطاع التجزئة معدل نمو ثابت عن الفترة من بداية العام وحتى تاريخه وعلى أساس سنوي، حيثحققت القروض النقدية نسبة نمو متواضعة بمقدار 11٪ على أساس سنوي، علاوة على تباطؤ معدلات قروض السيارات نتيجة لظروف السوق بنسبة بلغت -26٪ على أساس سنوي، في حين سجلت قروض التمويل العقاري خلال الربع الأول من عام 2023 معدل نمو قياسي من حيث الحجم، حيث شهدت محفظة الأرصدة القائمة للتمويل العقاري نمو بنسبة 140٪ على أساس سنوي. وعلاوة على ذلك، فقد حقق نشاط التأمين المصرفي على الحياة أعلى معدلات، مصحوبًا بأداء قوي بالنسبة لنشاط التأمين الأخرى خلاف التأمين على الحياة.

وقام كريدي أجريكول مصر بإطلاق منتجات جديدة خلال ذلك الربع، مثل الحساب اليومي الجديد SMART ONLINE DAILY ACCOUNT ، وشهادة الإيداع دايموند ذات العائد المتغير، وشهادة الإيداع المجددة ذات العائد الثابت، وبرنامج القروض النقدية للمهندسين ومالكي الوحدات بالمجمعات السكنية الراقية ...الخ، ، إلى جانب ما يقدمه البنك من مجموعة متنوعة من الحملات والعروض لعملائه القائمين والجدد على حد سواء، والتي تستهدف زيادة نسبة الإستحواذ على العملاء ودعم الشمول المالي.

كذلك يستهدف كريدي أجريكول مصر تقديم أعلى مستوى من الخدمات لتحقيق رضا العملاء من خلال تعزيز نشاط البيع التبادلي، وزيادة متوسط المنتجات والخدمات لكل عميل، وكذلك رفع معدلات استخدام بطاقات الائتمان. وعلاوة على ما تقدم، فقد شهد الربع الأول من عام 2023 إطلاق العديد من الحملات المستهدفة خلال إحتفالات عيد الأم واليوم العالمي للمرأة وشهر رمضان.

فاعلية النشاط التجاري وقوة هيكل الميزانية العمومية

يواصل نمو النشاط التجاري جودة أدائه، مع وجود تأثير طفيف نتيجة تطور السوق من حيث شهادات الإدخار والصرف الأجنبي، ومن ثم تزويد العملاء من الشركات والأفراد بالحلول المالية المناسبة وزيادة قاعدة العملاء النشطين.. وتجدر الإشارة إلى ارتفاع إجمالي محفظة القروض (متضمنة القروض الممنوحة للبنوك) بنسبة 3٪ عن الفترة من بداية العام وحتى تاريخه ، و12٪ على أساس سنوي لتصل إلى 36 مليار جنيه مصري، في حين سجلت ودائع العملاء ارتفاعاً بنسبة 12٪ عن الفترة من بداية العام وحتى تاريخه ، و39٪على أساس سنوي لتصل إلى 67 مليار جنيه مصري.

أداء الربحيـة

حقق صافي دخل الاعمال ارتفاعًا بنسبة قدرها 111٪ على أساس سنوي، حيث بلغ 2,161 مليون جنيه مصري، كما سجل صافي الدخل من العائد زيادة بمقدار 94٪ على أساس سنوي، وهو الأمر الذي يؤكد النمو التجاري للبنك فضلاً عن تحكمه الفعال في تكلفة التمويل. كذلك سجل إجمالي مصروفات التشغيل زيادة بنسبة قدرها 19٪ على أساس سنوي، مدفوعة بالتحكم الفعال في التكاليف بالرغم من ارتفاع معدلات التضخم والضغوط الناتجة عن تراجع قيمة الجنيه المصري بنسبة تصل إلى نحو 25٪ في نهاية مارس. ونتيجة لما تقدم، فقد شهدت نسبة التكلفة إلى الدخل انخفاضًا بنسبة بلغت 20.6٪ من 36.4٪، كذلك ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 163٪ على أساس سنوي ليصل إلى 1,716 مليون جنيه مصري.

وتجدر الإشارة إلى انخفاض قيمة تكلفة المخاطر العادية بمقدار 100 مليون جنيه مقابل صافي قيمة استرداد للدين بالفترة المقارنة من العام السابق بمبلغ 23 مليون جنيه، والذي يمثل استرداد ديون محددة خلال الربع الأول من عام 2022، وهو الأمر الذي يرجع إلى الإدارة الحكيمة للمخاطر، والتي تتضمن تكوين مخصصات إضافية لقطاعات وأطراف مقابلة محددة خلال هذه الفترة.

وسجل صافي الربح عن الربع الأول من عام 2023 مبلغاً بمقدار 1,221 مليون جنيه مصري، محققًا نسبة نمو بلغت 151٪ على أساس سنوي، ومدفوعًا بارتفاع معدل صافي دخل الأعمال، فضلاً عن التحكم الفعال في تكلفة التمويل ومصروفات التشغيل المعززة بجدارة الإدارة الحكيمة للمخاطر.

وحقق كل من صافي دخل الأعمال وإجمالي الدخل التشغيلي نمواً بنسبة 32٪ و 46٪ على التوالي وذلك على أساس ربع سنوي، حيث ارتفع صافي الدخل من العائد بنسبة 24٪ مدفوعًا بارتفاع العائدات على الأصول المكتسبة، علاوة على زيادة حجم الأعمال، والتحكم في تكلفة التمويل، فضلاً عن جودة أداء العمولات التي سجلت ارتفاعًا بنسبة 33٪، مدفوعة بنشاط التمويل التجاري، والتأمين المصرفي، والبطاقات، إلى جانب جودة التحكم في مصروفات التشغيل.

ارتفاع جودة الأصول

استقرت نسبة القروض غير منتظمة السداد لكريدي أجريكول مصرعند 2.8٪، حيث أنها لا تزال واحدة من أقل النسب على الإطلاق على مستوى القطاع المصرفي، ، فضلاً عن ما يتمتع به البنك من جودة معدلات التغطية، وهوالأمر الذي يعكس الإدارة الحكيمة للمخاطر.

وعلاوة على ذلك، فإن قوة معدل السيولة وصلابة هيكل رأس المال، اللذان يفوقان إلى حد كبير الحدود الرقابية المقررة، ويوفران للبنك دعامة قوية تمكنه من امتصاص الصدمات، إن وجدت، فضلاً عن منح البنك القدرة على مواصلة النمو الجيد في محفظة القروض.

التحول الرقمي

وشهد كريدي أجريكول مصر في ذلك الربع المزيد من النجاح في قنواته الرقمية (banki Mobile)، ويعد ذلك أحد أهم الإنجازات الشديدة التنافسية. وبالنسبة لقطاع التجزئة، فقد أثبت تطبيق الهاتف المحمول "banki Mobile" نفسه كأداة مصرفية أساسية بالنسبة للعملاء بمتوسط تسجيل دخول شهري لكل عميل يقترب من 8 مرات شهرياً. كما تجدر الإشارة إلى أن تصنيف تطبيق الهاتف المحمول في متجر أندرويد يزداد بشكل مطرد ليصل إلى 4.3 (معدل متوسط متجر التطبيقات) ارتفاعًا من 3.7 في عام 2021. كما شهدت قنوات البنك الرقمية عدد مرات تسجيل دخول أكثر من 2.1 مليون مرة خلال الربع الأول من عام 2023، فضلاً عن تنفيذ 643 ألف معاملة رقمية على تطبيق الهاتف المحمول والمعاملات المصرفية عبر الأنترنت والمحفظة البنكية الرقمية، إلى جانب إجراء 96٪ من التحويلات المحلية عبر الإنترنت، ومما يستحق الذكر أن معدل استخدام المحفظة البنكية وما يتم عليها من معاملات قد سجل رقماً قياسياً جديداً يبلغ 200 ألف معاملة خلال الربع الأول من عام 2023، بنسبة زيادة قدرها 13٪ مقارنة بالربع الرابع من عام 2022، وهو الأمر الذي يؤكد قيمة ما يقدمه البنك من مساهمة في دعم الشمول المالي وخاصة في ظل الجهود المتواصلة للبنك المركزي المصري في هذا الشأن.

كذلك تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 97٪ من عملاء قطاعي الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة قاموا بالتسجيل على تطبيق الهاتف المحمول "banki Business"، وذلك مقارنة بنسبة قدرها 95٪ خلال الربع الأول من عام 2022، علاوة على تنفيذ ما يقرب من نصف التحويلات المحلية رقميًا من خلال تلك المنصة، فضلاً عن انضمام وإعادة تنشيط أكثر من 300 عميل، بالإضافة إلى ارتفاع عدد معاملات السداد الحكومية.

وفيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية، فقد واصل كريدي أجريكول مصربنهاية الربع الأول من عام 2023 تقدمه المتميز في مجال قبول الدفع الإلكتروني، وذلك في ظل الإطلاق الناجح لبوابة الدفع "banki Commerce"خلال عام 2022. ومع استمرار نمو التجارة الإلكترونية، فقد ساهم كريدي أجريكول مصر في دعم جهود البنك المركزي نحو "مجتمع غير نقدي". وبحلول نهاية الربع الأول من عام 2023، فقد حققت خدمة

"banki Commerce " قبول مدفوعات إجمالية بلغت 36 مليون جنيه مصري، فضلاً عن تنفيذ 30 ألف معاملة سداد إلكتروني من خلال بوابة الدفع الإكتروني الجديدة. وفي النهاية، فإن كريدي أجريكول مصر سيظل ملتزمًا برؤيته الطموحة في مجال قبول الدفع، مع الحرص على تقديم تجربة فريدة تجعل من السهل على جميع العملاء الانضمام إليها.

المسؤولية الاجتماعية

يستهدف البنك تقديم الدعم المجتمعي اللازم للحالات الحرجة في قطاع الصحة في المناطق النائية التي تفتقر إلى الخدمات، وقعت مؤسسة كريدي أجريكول مصر في يناير 2023 مذكرة تفاهم مع مؤسسة "أهل مصر" بهدف توفير وحدة تعقيم مركزية في مستشفى "أهل مصر للحروق"، وتعد تلك المستشفى أول مستشفى متخصص لعلاج الحروق وبالمجان. وستضمن وحدة التعقيم المركزي تعقيم جميع المعدات الطبية وأغطية الأسرة والملابس المستخدمة من قبل الأطباء والمرضى، ومن ثم ضمان النظافة وحماية أفضل ضد العدوى.