القوى العاملة تطلق حملة إعلامية لتوعية العمال بمخاطر الهجرة غير الشرعية

أعلنت وزارة القوى العاملة في بيان لها، اليوم الأحد، عن الاستعدادات الجارية لاطلاق حملة إعلامية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وتقديم السياسات البديلة التي تُقدمها الدولة والخاصة بالتدريب والتشغيل، ورفع الوعي بين العمال الحاليين في مصر، والباحثين عن عمل بشأن التشريعات الوطنية والدولية والتدابير المُتخذة لحمايتهم فضلا عن طرق البحث عن عمل لائق وأمن، وضمان الحصول على فرص عمل بالداخل والخارج بما يتوافق مع المعايير الدولية العادلة للتوظيف وحقوق العمال، وأيضا تغيير الصورة الذهنية لدى الشباب في إتجاه العمل الحر والمشروعات الصغيرة، وزيادة وعي الرأي العام بشأن الحق في التوظيف العادل وفرص العمل اللائقة.

جاء ذلك خلال اجتماع انعقد بمقر الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالوزارة بحضور ممثلين عن اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، والوكالة الإسبانية للتنمية الدولية، وإحدى الشركات".

وقال البيان، إن توجيهات وزير القوى حسن شحاتة، سرعة إطلاق هذه الحملة الإعلامية والتركيز على حث الشباب للإقبال على العمل الحر، وإقامة المشروعات الصغيرة، والاستفادة من خطط الوزارة في التدريب المهني المجاني لتأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل الداخلي والخارجي.

وأوضح البيان أن الحملة المُرتقبة تستهدف العاملين وكذلك الراغبين في الالتحاق بسوق العمل في مصر وخارجها للتعريف بحقوقهم وواجباتهم من خلال تعريفهم بالمبادئ والحقوق الاساسية في العمل والتشريعات الدولية والوطنية فضلا عن سبل البحث عن وظائف في الخارج، وضمان الوصول إليها بطريقة مناسبة وأخلاقية لضمان شرعية الإقامة والتوظيف في البلدان الأخرى، وأن "الخطة الإعلامية" تأتي في إطار مشروع تعزيز حوكمة الهجرة مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية،واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية ، حيث يهدف هذا "المشروع" إلى تعزيز قدرة المؤسسات المصرية، وتبادل المعرفة والخبرة من أجل إدارة مناسبة للهجرة.

وبحسب البيان تتلخص الحملة الإعلامية في إنتاج وتصميم وتنفيذ محتوى رقمي يخدم أهداف الحملة وينشرها على مواقع الويب ومنصات التواصل الاجتماعي ذات الصلة "تويتر، إنستجرام، فيسبوك، وقنوات بث، واتس آب، شبكة Google الإعلانية"، ويتضمن المحتوى الرقمي: مقاطع فيديو قصيرة ورسوم متحركة ورسوم بيانية وصور GIF وشعارات ‏الويب، وكذلك إنتاج مقاطع صوتية باللغة العربية بمتوسط ٣٠-٦٠ ثانية للتوزيع عبر الإعلانات الإذاعية وحملات واتس آب، وتنظيم أيام توعوية من خلال العربات المتنقلة التابعة لوزارة القوى العاملة، في القرى، وأيضا إنتاج مواد توعية مثل الملصقات والنشرات الخاصة بالأحداث والكتيبات لنشر الرسائل الرئيسية لزيادة الوعي بحقوق العمال والتوظيف العادل،ورصد وتحليل التغطية من خلال التقارير السردية الشاملة التي تحتوي على مؤشرات الأداء الرئيسية KPI وتعديل خطة التنفيذ وفقا لذلك.

حضر اللقاء من جانب الوكالة الإسبانية للتنمية الدولية: بلانكا رامون أمبروس مدير مشروع تعزيز إدارة الهجرة من خلال الدعم المؤسسي الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع الوكالة الأسبانية، ومن الوزارة : أمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، وعبد الوهاب خضر المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، ورشا عبد الباسط مدير عام الإدارة العامة للشئون الإقليمية والدولية، ومحمد عبد الفتاح مدير عام الإدارة العامة للمكتب الإعلامي، ومصطفي صلاح باحث بإدارة التمثيل الخارجي ومنسق المشروع، و مريم محمد ابراهيم باحث بالإدارة العامة للشئون الإقليمية والدولية.

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