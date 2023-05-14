المشدد 7 سنوات لـ15 متهما لإشعالهم النيران في قسم السلام

عاقبت الدائرة 12 جنايات بمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، 15 متهما لإدانتهما بالسرقة وإشعال النيران والاستيلاء على المال العام في منطقة السلام، والمعروفة إعلاميًا بـ«حريق قسم السلام ثانِِ»، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وإلزامهم المصاريف الجنائية.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد شريف طاهر وعضوية المستشارين هشام شريف وهاني ربيع.

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 1302 لسنة 2022 جنايات السلام ثان، والمقيدة برقم 14 لسنة 2022، كلى شمال القاهرة، قيام المتهمين بإحداث أعمال شغب في دائرة قسم شرطة السلام وإضرام النيران فيه وسرقة محتويات القسم.

والبداية، كانت عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة السلام ثانِِ، يفيد بقيام عدد من المتهمين باقتحام القسم وإضرام النيران فيه والاستيلاء على محتوياته.